Избитый хулиганами мальчик из Семея отныне сможет постоять за себя

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11-летний мальчик из Семея, ставший жертвой хулиганов, получил поддержку от физкультурно-спортивного общества «Динамо» МВД РК, сообщает Polisia.kz.

Факт хулиганства в Семее не оставил равнодушными казахстанцев, которые оказывают поддержку школьнику и его семье. Расследование данного дела находится под особым контролем руководства полицейского ведомства.

Более того, физкультурно-спортивное общество «Динамо» МВД взяло под свое шефство 11-летнего мальчика, ставшего жертвой подростков.

Динамовцы намерены помочь школьнику наставничеством в спорте и обретении уверенности.

В спортивном комплексе «Динамо» мальчика встретил областной председатель общества — начальник департамента полиции области Абай Бекторе Султан. Вместе с юными спортсменами «Жас Динамо» он провел для него экскурсию по залу, где проходят тренировки.

«Мы хотим, чтобы он почувствовал, что он не один. Спорт объединяет, воспитывает характер, учит преодолевать трудности. А главное — он создает семью, которая поддержит в любой момент», — отметил начальник ДП.

Мальчик с интересом наблюдал за тренировками боксеров. Он рассказал, что этот вид спорта давно его привлекает. Теперь он сможет заниматься боксом бесплатно под руководством опытных тренеров.

Уже в этот день он попробовал нанести первый удар по боксерской груше, а в завершение получил свою первую спортивную форму «Динамо».

«Теперь он будет регулярно тренироваться, развивать в себе силу и уверенность. Если проявит себя, следующим шагом станет вступление в ряды юных стражей порядка полицейских классов «Жас Динамо», где он сможет получить ценные знания о правопорядке и дисциплине», — отметили в полиции.

На этой неделе в соцсетях распространилось видео, на котором группа подростков, в том числе девочки, избивают и унижают мальчика.

В отношении несовершеннолетних проводится досудебное расследование. Спецкомиссия направила хулиганов в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции.

Комиссия рекомендовала лишить родительских прав родителей троих школьников. Материалы переданы в суд.

Казахстанцы собрали семье избитого школьника 24 млн тенге на приобретение жилья.