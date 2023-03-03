Изучать казахский язык сложно и дорого – это миф или реальность?
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Ирина Логвинова, Мангистауская область
Каждый казахстанец, не владеющий государственным языком, вероятнее всего, хотя бы раз в жизни задумывался о том, что неплохо было бы выучить казахский. Однако желание это наверняка подавлялось тонной аргументов из серии: «сложно», «дорого», «нет времени ходить на курсы», «негде практиковать» и так далее. Шли годы, и у каждого поколения эти аргументы только накапливались. К приведенным выше добавлялось фундаментальное – «в моем возрасте уже невозможно что-то запомнить».