Сотни лингвистов не раз и не два заявляли о том, что изучение языка должно начинаться с практики. Об этом написано множество трактатов, статей и доказательных исследований. Их мнения подтверждены на нашей с вами практике: дети из казахо­язычных семей, владеющих и русским языком, поступая в первый класс, свободно владеют обоими языками. Казалось бы, исходя из этой теории, в Министерстве просвещения давно должны были пересмотреть эффективность 11-летнего обучения языкам (включая и иностранные), но нет. По-прежнему на первых уроках английского, казахского и русского наши дети начинают учить азбуку и то, как пишутся иностранные буквы. В результате к 11-му классу выпускник способен выучить наизусть небольшой рассказ, о пересказе своими словами речи не идет. Аналогичная история ждет его и в институте.

Мягкая политика Казахстана в плане изучения языков похвальна и очень демократична. Никто не должен заставлять человека изучать язык, но для достижения этой цели необходима мотивация.

И с приходом новейших технологий, кажется, она появляется. Современные исполнители, блогеры, мастера стендапа, киноленты – все это вызывает интерес не только у казахоязычной, но и у русскоговорящей публики. Наконец, часть населения Казахстана, смотря на Президента страны, владеющего шестью языками, вдруг осознала – а ведь это показатель твоего интеллекта. Кто-то прочувствовал, что знание казахского значительно расширит его возможности в профессиональной сфере и в коммуникациях, и взялся за дело. Это похвально.

Те же, кто ставил для себя пре­грады и находил оправдания, по инерции продолжают считать, что для них двери в казахский язык давно закрыты, но это не так.

«Мы, казахи, все вопросы всегда старались решать по-казахски – «Возвысить степь, не унижая горы», то есть мудро, неторопливо и по-доброму», – как-то сказал корреспондентам нашей газеты автор самоучителя «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков.

Многие разделяют его точку зрения и уже двигаются в эту сторону. В частности, для русскоговорящего населения созданы десятки бесплатных сервисов по изучению языка. Авторы песен и режиссеры наверняка продолжат создавать шедевры. Наши комики и артисты – прославлять казахстанскую культуру на мировых аренах. Все это в совокупности приведет к повышенному спросу на изучение языка.

Мы хотим привести вам парочку проверенных сервисов, опубликованных на сайте 5qbe.kz. Работая с ними, вы не только сможете овладеть языком, но и приятно проведете время. Структура урока там настроена в основном на самообразование и вовсе не похожа на школьное преподавание, поэтому будет интересно. Эксперты говорят, что 90% устной речи состоит из 300 слов.

Soyle.kz – один из крупнейших сервисов по изучению казахского языка. Уроки разбиты на несколько уровней. Каждый из уроков носит какую-то тематику. Здесь вы можете изучить новые слова, просматривать видео, прослушивать аудио, играть в игры на запоминание, по-новому посмотреть на грамматику и даже сдавать экзамены. Помимо уроков, сервис предлагает попеть в караоке и ознакомиться с национальными поговорками. Все это – бесплатно.

Tilqural.kz – разделен на 5 уровней: элементарный, базовый, средний, выше среднего и продвинутый. Каждый уровень включает серию уроков, посвященных различным темам. Также сервис предлагает дополнительные материалы: фильмы и мультики, переведенные на казахский язык, интерактивный словарь, наборы стандартных фраз и учебники.

Tilmedia.kz – сайт дает возможность изучать казахский язык, читая, смотря и слушая, ведь методика обучения на сайте основана на аудио и видео. Пользователям доступны видеоуроки, мультфильмы, аудиокниги, учебники, художественная и детская литература для самых маленьких.

Kaz-tili.kz – портал «Казахский язык. Просто о сложном» ведет Татьяна Валяева из Алматы, которая выучила язык, чтобы помогать детям с уроками. Татьяна разработала таблицы для лучшего запоминания грамматики языка. Авторская методика в итоге переросла в полноценный сайт для изучения казахского языка с упражнениями, уроками, книгами на казахском языке, словарем, текстовиком и не только.

Kitap.kz – изучение языка по книгам. По мнению лингвистов, это один из наиболее эффективных способов обучения. Ни одно другое языковое упражнение не позволяет настолько существенно расширить свой словарный запас. Библиотека сайта включает более 5 тыс. книг от 500 авторов. Здесь собраны лучшие учебники и книги мировых авторов, переведенные на казахский язык, а также произведения современных казах­станских поэтов и писателей. Все с соблюдением авторских прав.

Ana tili. Учить казахский с этим приложением – словно проходить квест. За решение задач начисляются баллы. В нем можно собирать предложения, угадывать слова, писать диктант и тренироваться в латинице. Также в приложении есть грамматический минимум, включая популярные пословицы, поговорки, афоризмы, цитаты известных людей, переведенные на казахский.

Kazbooka – это YouTube-канал для изучения казахского языка русскоязычной аудиторией. Автор канала Елена Романенко – автор собственной методики преподавания казахского языка для русскоговорящих. Канал состоит из обучающих видеоуроков длительностью от 5 до 25 минут, которые поделены на два блока – «Разговорный казахский» (15 видео) и «Современный казахский» (51 видео).

Это далеко не полный список интернет-ресурсов, где можно подтянуть или выучить с нуля казахский язык. Поэтому отговорки типа «дорого» и «некогда посещать курсы» больше не актуальны.