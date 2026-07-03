Изучены сокровища сакских курганов

Далеко не каждой экспедиции удается найти артефакты, сопоставимые по значимости с Золотым человеком из сакского кургана Иссык. Но археологи не теряют надежды сделать очередное открытие и продолжают копать. Благо, что памятников сакского периода, которые относятся к раннему железному веку, на территории Сарыарки немало. В Карагандинской области, например, активно ведутся исследования курганов, расположенных на территории Талдинского историко-археологического парка. К сожалению, большинство этих погребений разграблено еще в древности. Но ученые уверены, что сакские курганы хранят еще много сокровищ, которые могут рассказать о жизни и верованиях древних кочевников. Не случайно их называют царскими. И дело здесь не в золоте. Для археологов драгоценна любая находка – и зеркало, и удила, и кинжалы, и сосуды, захороненные вместе со своим владельцем.

Пожалуй, уникальным можно назвать медный котел, обнаруженный в 2022 году во время раскопок святилища Кызылжартас. Артефакт весит 17 кг и имеет три коленчатые ножки, одна из которых оканчивается копытцем. Два других, возможно, отломились из-за большой нагрузки и истлели. Ведь котел пролежал под земляной насыпью более 3 000 лет! Внутри него находились спекшиеся в один плотный комок полуистлевшие элементы конской сбруи. Его сначала «просветили» с помощью рент­гена и компьютерной томографии, но безрезультатно. А потом разделением артефактов занялся известный ученый-реставратор Крым Алтынбеков. Ему удалось обнаружить железные и бронзовые детали: фрагменты удил, грызла, псалии, накладки, бляхи и шаровидные протомы, изображающие мифических барсодраконов. Позже ученые сделали реконструкцию уздечного оголовья лошади и опубликовали все собранные данные в журнале «Археология Казахстана».

«В предполагаемой реконструкции все изделия, входящие в комплект конской сбруи, образно отражали мировоззренческую модель существующего миропорядка, – пишут ученые Игорь и Алексей Кукушкины, Ерлан Амиров, Марина Бедельбаева и Евгений Дмитриев в своей статье, вышедшей в начале 2026 года. – Верхний уровень в ней занимает лошадь, стоящая на диске и, очевидно, символизирующая само солн­це. Средний – воздушное пространство и земная твердь были отведены птицегрифонам, которые не взлетают выше солнца и не опускаются ниже земли. Нижний принадлежит ночным хищникам в кошачьем обличии, готовым растерзать свою жертву. Таким образом, сбруя жертвенного коня выступает как сакральная модель окружающего мира, которая нашла свое отражение в духовной культуре ранних кочевников».

Был изучен и сам кызылжартасский котел. Микрозондовый анализ показал, что он отлит из меди чистотой 99% с незначительными примесями олова и железа. Ученые отнесли котел к семиреченскому типу и сделали вывод о том, что он появился в степях Сарыарки в результате откочевки части позднесакского населения из Семиречья во II веке до н. э.

«Рассматриваемый котел семиреченского типа является первой достоверно задокументированной находкой в Цент­ральном Казахстане. До настоящего времени считалось, что подобные изделия в этом регионе полностью отсутствуют, – отмечают исследователи в своей монографии. – Согласно одной из гипотез, установка котлов ножками вверх отражает переходное состояние, указывающее на представления о потустороннем мире. Однако причиной такого расположения могли быть и прак­тические соображения: стремление к чистоте, существенное уменьшение веса, а также устранение давления на фигурные ножки сосуда. Это, вероятно, демонстрирует и деформированная ножка кызылжартасского котла».

Реставратор Крым Алтынбеков извлек из сакского котла элементы конской сбруи

Другой бесценный артефакт сакской эпохи – железный топор – был найден в 2020 году во время раскопок большого кургана из могильника Кызылжартас. Длина орудия составила 21,3 см, а вес – 1,7 кг. Оно имеет архаичную крестообразную форму, которая образовалась благодаря двуплановому расположению двух лезвий. Исследователи отмечают, что это первая находка железного топора раннесакского периода в Казахстане. В чем заключается его уникальность? В том, что для придания твердости инструменту древние мастера зацементировали оба его лезвия. Это подтверждено данными металлографического и химического анализов, а также результатами измерений твердости по шкале Виккерса. Арман Бейсенов, Александр Паничкин и Дархан Шашенов – ученые, исследовавшие уникальную находку, не исключают, что железный топор могли оставить древние грабители, которые разоряли курганы. Однако они, сами того не подозревая, оставили потомкам свидетельство высокого мастерства сакских металлургов и кузнецов.

Еще один важный для понимания особенностей сакской культуры предмет – это железный кинжал, найденный в 2024 году при вскрытии одного из курганов могильника Байкаска. Этот памятник тоже находится на территории Талдинского историко-археологического парка. Акинак имеет удобную рукоять, прямое перекрестие и желобок для стока крови. Железный артефакт, пролежавший в земле около 3 000 лет, неплохо сохранился. Ученые считают, что это произошло благодаря конструкции погребальной камеры и мощной каменной насыпи, которая оградила акинак от воздействия кислорода и воды. Исследования сакского кинжала еще не опубликованы, однако уже можно сказать, что оружие свидетельствует о социальном статусе погребенного человека. Кроме того, для саков оно имело ритуальное значение при переходе в загробный мир.

Обычно ученые годами исследуют и воссоздают облик предметов, найденных во время археологических экспедиций. А потом они перекочевывают в музеи. К примеру, железный акинак и кызыл­жартасский казан сейчас хранятся в экс­позиции Карагандинского историко-крае­ведческого музея.

– Эти экспонаты нам передали сотрудники Сарыаркинского археологического института. Научная работа с ними уже завершена, – говорит завотделом Карагандинского областного историко-краеведческого музея Даурен Жусупов. – Теперь эти находки хранятся у нас. В музее мы сможем показать эти бесценные артефакты тысячам посетителей.