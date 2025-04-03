Фото: пресс-служба ДП области Абай

Как выяснилось, в магазинах продавался алкоголь без соответствующих разрешительных документов, что является нарушением законодательства.

В отношении их владельцев составлены административные материалы по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях «Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации или разрешения».

По результатам рассмотрения виновные прив­лечены к административной ответственности.

«Незаконно продаваемый алкоголь, как правило, не проходит обязательную сертификацию и контроль качества, что представ­ляет серьезную угрозу для здоровья и жизни граждан. Употребление суррогатного спирта может привести к тяжелым отравле­ниям, необратимым последствиям и даже летальному исходу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.