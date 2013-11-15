К Дню тенге

Серебряная монета proof качества «Шурале» номиналом 500 тенге и одноименная монета из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Этот чекан посвящен герою татарских и башкирских народных сказок Шурале. Серебряные монеты выпущены тиражом 4 тыс. штук, из сплава нейзильбер – 100 тыс. штук.

Серебряный чекан proof качества «Родина яблок» с позолотой имеет номинал 500 тенге и выпущен тиражом 7 тыс. штук. На аверсе монеты «Родина яблок» расположены стилизованное изоб­ражение плодоносящей яблони, корнями уходящей в горис­тую местность, и логотип НБ РК. Как отмечается в комментарии Нацио­нального банка к этому тиражу, «Казахстан – это родина культуры яблок на планете» – к такому выводу пришли британс­кие ученые из Оксфорда, исследовав ДНК нашей дички и многих сортов этого фрукта. Совместно с учеными США, Канады и других стран они доказали, что именно гены казахстанской дикой яблони лежат в основе большинства широко известных в мире сортов. Естественным хранилищем этого генофонда являются дикоплодовые леса юга и юго-востока Казахстана».

Памятная серебряная монета «Каспийский тюлень» порадует нумизматов: чекан имеет овальную форму. На его аверсе нанесены стилизованные изображения плывущего тюленя и солнца. Тираж монеты – 5 тыс. штук.

Как отмечается в сообщении НБ РК, дизайн новых монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента РК № 1193 от 25 сентября 2003 года. Памятные серебряные монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимос­ти. Они выпускаются в сувенирных упаковках и снабжены номерными сертификатами качества НБ РК на государственном, русском и английском языках.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА