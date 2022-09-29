К гриппу готовы?

Постковидный мир не означает, что можно забыть про ОРВИ и грипп.

На площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Ковида разговор также коснулся, но этот вопрос постепенно сходит с повестки дня, уступая место «старым добрым» заболеваниям. Увы, не менее коварным. Так что медицинские маски выбрасывать рано.

– Эпидемии гриппа случаются каждый год повсеместно и являются проблемой в области общественного здравоохранения. Большинство людей не всегда воспринимает респираторные заболевания как серьезные, тогда как согласно данным ВОЗ, ежегодно от них умирают до 650 тысяч человек. В предстоящий эпидемический сезон актуальны будут три штамма вируса – A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2022⁄2023 эпидсезон, – отметила Айжан Есмагамбетова.

С 3 октября в Казахстане начнется вакцинация против гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач РК. Акиматам городов и областей предписано подготовить медицинские организации к проведению кампании иммунизации, а также обеспечить готовность к приему больных ОРВИ и гриппом в период эпидсезона.

По данным Айжан Есмагамбетовой, за счет бюджета закуплено 2,3 млн доз вакцины против гриппа. Ими будут вакцинироваться дети, часто болеющие и состоящие на диспансерном учете, лица старше 60 лет, находящиеся в закрытых медико-социальных учреждениях, а также беременные.

Работающее население страны Минздрав рассчитывает вакцинировать за счет средств работодателей силой убеждения при помощи активной информационно-разъяснительной работы. Логика «лучше оплатить вакцину, чем больничный», по мнению врачей, должна сработать.