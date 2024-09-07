К национальным видам спорта в семье Адильбаевых относятся с большим уважением

– Моя спутница жизни Жазира, мы поженились в 2005 году в селе Жанаталап Байдибекского района Туркестанской области. Живем вместе уже 19 лет, в Астану переехали в 2019 году. У нас пятеро сыновей и две дочери. Все они учатся, занимаются в спортивных и творческих кружках, – рассказывает глава семейства Жасулан Адильбаев.

Жасулан работает учителем физкультуры в средней школе № 42 города Астаны, а еще является тренером в спортивной школе. Супруга Жазира более 10 лет трудится педагогом. Семья трепетно относится к национальным традициям. Неудивительно, что Адильбаевы профессионально занимаются национальными видами спорта.

– Я тренер и преподаю в основном национальные игры, включая асык ату, – продолжает беседу Жасулан. – Мои дети очень любят спорт. Например, старший сын Ерулан – кандидат в мастера спорта по казахской борьбе. Дочери Акниет и Инжу – призеры по тогызкумалак. А сыновья Нурмагамбет, Сауран, Асыл и Арман профессионально занимаются асык ату и являются­ победителями столичных и рес­публиканских соревнований.

Мастер-класс по этому виду спорта Адильбаевы показали Президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем его удивили. Было это в ноябре прошлого года, когда Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев и его французский коллега посетили выставку «Этноаул».

– Была организована специаль­ная выставка, знакомящая с богатым культурным наследием казахского народа, – вспоминает Жасулан Адильбаев. – Нас порекомендовала спортивная школа для демонстрации национальной игры. Мы с Нурмагамбетом показали, как играть в асык ату. Касым-Жомарт Кемелевич хорошо играл и провел мастер-класс для Президента Франции, – улыбается собеседник.

А в нынешнем году Адильбаевы приняли участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы». Он проводится ежегодно по всей стране и направлен на популяризацию нравственных качеств, повышение статуса семьи.

Жасулан Адильбаев приз­нается – не думал, что победят. Ведь конкуренция была нешуточная: заявки подали более 200 семей, среди которых трудовые династии, многодетные семьи, ветераны и семьи, воспитывающие особенных детей.

– Я отправил фотографии и семейные видео, все они отражают нашу приверженность национальным традициям, – рассказывает Жасулан. – Мы молоды, а в конкурсе участвовали семьи, в которых уже есть внуки и правнуки. Думал, что предпочтение отдадут им. Радовались за других участников, но когда нас вызвали на сцену, растерялись. Думали, что победили в районе «Алматы», где проживаем. Но мы стали победителями городского этапа конкурса и получили путевку на республиканский. В тот миг испытали истинную радость и счастье!

Супруга Жазира Сатимбекова успевает не только работать, но и воспитывать семерых детей. Это непростая задача. По ее убеждению, любой родитель прежде всего должен воспитать себя.

– Мы никогда не ругаем детей. Воспитываем личным примером. Благодаря этому они растут трудолюбивыми и образованными. Тот факт, что мы с супругом занимаемся педагогической дея­тельностью и работаем вместе, не создает никаких проблем. Мы всегда понимаем и поддержи­ваем друг друга, – говорит Жазира.

Как отмечает Жасулан Адильбаев, национальные игры – это не просто увлечение, они имеют глубокий воспитательный эффект. Они позволяют лучше понять культуру, традиции и историю своего народа.

– Асык ату улучшает зрение и развивает моторику рук. В этой игре задействованы все мышцы тела, и она физически необходима для детей. Приучив ребят к играм, мы заметили, что они стали меньше времени проводить за гаджетами. Воспитание ребенка не следует пускать на самотек, потому что он может попасть под чье-либо дурное влияние. Важно показать ему путь, который вдохновит на доб­рые поступки, – уверен Жасулан Адильбаев.