К новым достижениям через реформы в образовании

Мнения
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Асет Муханбетов, директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения

В Послании Главы государства затронуты главные аспекты всех отраслей и сфер. Думаю, каждый казахстанец услышал и почерпнул для себя что-то важное из сказанного Президентом. Лично меня затронули слова Касым-Жомарта Кемелевича о реформе профессионального образования, которая становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мы, представители системы образования, очень заинтересованы в продвижении этой идеи. Приведу цифры: 2024⁄2025 учебный год в организациях технического и профессионального образования начали 560 тыс. студентов. По поручению Главы государства объем госзаказа увеличен до 145 тыс. мест, это на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 90%.

Отрадно, что 2025 год Президент объявил Годом рабочих профессий, что будет содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Уже сейчас 65% госзаказа направлено на технические специальности, включая машиностроение, транс­порт, энергетику, IT, строительство и инженерию. К 2025 году эти показатели будут увеличены.

Производится прием абитуриентов в колледжи по заявкам предприятий с обязательством их дальнейшего трудоустройства. Ежегодно это примерно по 10 тыс. студентов. Такая инициатива поз­воляет более эффективно готовить кадры, соответствующие современным требованиям рынка труда.

Важным аспектом в подготовке специалистов является сотрудничество с бизнесом. В настоящее время 518 предприятий страны активно сотрудничают с 410 колледжами, применяя различные формы взаи­модействия, такие как дуальное обучение и шефство, что обеспечивает практическую подготовку и трудоустройство выпускников. Все эти меры направлены на укрепление профессиональной подготовки молодежи и наращивание экономического потенциала страны.

Как отметил Президент, актуальными остаются вопросы повышения компетенций госслужащих. И как показывает международный опыт, профессиональная подготовка и переподготовка государственных служащих занимает доминирующее место в государственной кадровой политике. Прием на госслужбу и дальнейшее продвижение по ней неразрывно связаны с непрерывным обучением и совершенствованием их уровня знаний и подготовки.

Выпускники колледжей, получившие квалификации специалис­та среднего звена и прикладного бакалавриата, могут работать в отраслевых госорганах по соответствующим специальностям. Прежде всего это студенты, показавшие высокие результаты в учебе при прохождении практики на производстве и получившие положительные рекомендации от работодателей, а также имеющие трудовой стаж в рамках дуального обучения и призеры международных чемпионатов WorldSkills.

Глава государства подчеркнул, что важно последовательно повышать кадровый потенциал страны. Работа в данном направлении ведется. Согласно Концепции развития рынка труда до 2030 года, в Казахстане определены четыре макрорегиона. Теперь стоит задача подготовить квалифицированные рабочие кадры с учетом специфики каждого из них.

В целях предоставления возможностей качественного обучения, получения опыта работы и необходимых компетенций в различных организациях и на предприятиях, в том числе за рубежом, реализовываются программы обмена для молодежи в рамках академической мобильности.

Что касается цифровизации, в ближайшие годы планируется открыть 20 региональных IT-хабов на базе современных колледжей, которые станут точками притяжения и зоной роста для высокотехнологичных проектов. Айтишники, технические специа­листы, бизнесмены от цифровой индустрии смогут пройти обучение и повысить уровень компетенции, не выезжая за пределы страны.

#Образование #мнение #Послание Президента

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