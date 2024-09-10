К новым достижениям через реформы в образовании
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Асет Муханбетов, директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения
В Послании Главы государства затронуты главные аспекты всех отраслей и сфер. Думаю, каждый казахстанец услышал и почерпнул для себя что-то важное из сказанного Президентом. Лично меня затронули слова Касым-Жомарта Кемелевича о реформе профессионального образования, которая становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.