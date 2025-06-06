Как отметила глава столичного Русского дома, уже более двухсот лет творчество поэта все так же актуально и любимо

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Набережная Гребного канала в столице - это еще и Пушкинский сквер. Именно здесь Александр Сергеевич, отлитый в бронзе, бодро шагает сквозь года с тростью и цилиндром в руках. И именно сюда приходят пушкинисты всех возрастов. Вот и сегодня, в день рождения поэта, поклонники творчества Александра Сергеевича не просто принесли букеты - они пришли выразить уважение солнцу русской поэзии, читая вслух его стихи и строфы о нем, сообщает Kazpravda.kz

«Уже более двухсот лет Пушкин пробуждает добрые чувства своей лирой по всему миру. Творчество его все так же актуально и любимо. Именно его литературный язык лег в основу русского литературного языка, а потому совершенно неслучайно 6 июня, в день рождения великого русского поэта, писателя и драматурга, отмечается День русского языка», - отметила руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова.

Читали стихотворения поэта у памятника студенты филологического факультета казахстанского филиала МГУ. По признанию их преподавателей, молодежь все так же с удовольствием изучает творчество Пушкина, одинаково любя и поэтические сочинения, и его прозу.