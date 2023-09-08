К пациенту – с GPS-навигатором

Медицинское учреждение стало одним из первых в городе, где сформирована база навигации для внедрения универсального прогрессивного пакета патронажа. Все 36 медицинских сестер, закрепленных за каждым из участков, на которые разделена территория обслуживания поликлиники № 6, имеют GPS-навигатор и специальный рюкзак.

В нем хранится все необходимое для оказания первой медицинской помощи.

С помощью GPS-навигатора главная медсестра ведет мониторинг и анализ работы участковых медсестер. Он необходим для обеспечения оперативной, качественной и квалифицированной медицинской помощи населению, прикреп­ленному к поликлинике, а также уменьшения детской смертности. Медсестры проводят разъяснительную работу с родителями детей до 5 лет во время подворных обходов, контролируют прохождение гражданами плановых профилактических осмотров и скринингов и обеспечивают организацию оказания экстренной помощи. И тут незаменимый помощник – GPS-навигатор.

– GPS-навигатор имеет три кнопки, каждая из которых предназначена для связи с кем-то из ответственных специалистов – заместителем главного врача, заведующим отделением и главной медсестрой, – показывает прибор медсестра Шолпан Самбетова. – По этому вызову экстренная помощь тут же направляется на дом нуждающегося в ней. Сразу становится ясно, какого врача направить.

Это одна из самых современных городских поликлиник, построенная в новом городском микрорайоне «Самал-3» в рамках госпрограммы «100 школ, 100 больниц». Возможно, именно поэтому коллектив учреждения смело участвует в интересных инновационных проектах. С лета здесь, как и еще в трех городских поликлиниках – № 1, 3, 7 – готовятся к тому, чтобы уже в конце сентября получить статус Цент­ра лучшей практики.

В его основе лежит усовершенствование работы с населением, налаживание более тесных контактов. Медсестры, врачи и социальные работники прошли соответствующее обучение, ближе познакомились с населением, а к медицинскому учреждению прикреплено 11 575 семей, или 60 888 человек при норме 35 тыс.

При таком количестве прикреп­ленных граждан очень важно наладить работу так, чтобы избежать очередей и уделить время и внимание каждому человеку, обратившемуся за медицинской помощью. Это возможно только в случае, если в организации работы продумано все до мелочей, а специалистов отличает высокая квалификация.

При помощи литовских коллег медработники поликлиники прошли обучение навыкам неотложной доврачебной и врачебной помощи на первичном медико-санитарном уровне SIP и отработки практических действий на базе гибридной лаборатории. Активное участие коллектив принял также в конкурсе «Поликлиника без очередей», основной целью которого стало оказание пациентам быстрой и качественной медицинской помощи. Чтобы экономить драгоценное время, в поликлинике четко распределены функции врача, медсест­ры, что отразилось на повышении эффективности работы коллектива.

– Мы стараемся наладить работу так, чтобы устранить все проб­лемные вопросы, – рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе поликлиники № 6 города Шымкента Улбала Тилеубергенова. – Из пациентов, страдающих артериальной гипертензией, создали фокус-группу, выбрав 10 человек. С ними находимся в тесном контакте, выясняя, какие существуют проблемы с обслуживанием, своевременным получением бесплатных лекарств или профилактическим лечением. Выясняем причины, почему так происходит, сообща ищем пути их устранения. И так по всем категориям заболеваний. Это помогает наладить конструктивный диалог на основе доверия, снизить количество жалоб, создающих нервотрепку и отвлекающих от основных функций.

Фокус-группы работают с врачами, социальными работниками, психологами. Соцработники в рамках работы Центра лучшей практики открывают кейсы по каждому жителю, нуждающемуся в помощи и опеке. Например, к медикам обратилась беременная женщина, воспитанница детского дома. Выяснилось, что нет у нее ни мужа, ни своего жилья, ни даже родственников. Работает на мойке, там же и живет. Вот только вернуться туда с малышом после родов невозможно.

Социальные работники оформили ей специальную карту, в которую внесли все данные, обратились за помощью во все инстанции. Помогли поставить в очередь на жилье, полагающееся по закону выпускникам детских домов. Выяснилось, что у нее на счете есть определенные накоп­ления, что уже неплохо. Оказали ей помощь во временном решении жилищного вопроса, определив в общежитие. И даже установили имя и место проживания ее матери, подключив соответствующие службы.

Так, после родов молодая мама не осталась одна и намного легче справилась с послеродовой депрессией. После этого кейс закрыли, решив проблему отдельно взятой женщины.

И таких людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, много. Вот еще один пример, который привела Улбала Ералиевна. Многодетная мать, семеро детей, младшему из которых восемь месяцев. Страдает алкоголизмом. Во время запоев муж уходит из семьи к родственникам, не выдерживая испытания, которые устраивает всем больная женщина. Мужчина уходит, а дети остаются, жалея мать и не желая оставлять ее одну.

– Участковая медсестра вместе с врачом помогли ей пройти месячный курс лечения в наркодиспансере, – говорит Улбала Тилеубергенова. – В это время соцработники навели порядок в доме, помогали детям готовить еду, связались с акиматом, попросив помощи в поддержке семьи. После выписки из наркодиспансера подключились психологи. Им удалось вывести ее из состояния подавленности и безразличия. На протяжении четырех месяцев многодетная мать не пьет. Муж при ней, жизнь семьи, кажется, наладилась. Но пока мы кейс не закрываем, по-прежнему оставляя женщину под наблюдением соцработников.