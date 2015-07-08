К трехуровневой системе Свежий выпуск 414 Вера АЛЕКСЕЕВА

Как отметил спикер, в рамках пяти институциональных реформ Глава государства поставил довольно жесткие условия по дальнейшему переформатированию отечественной Фемиды. И в числе главных приоритетов – повышение уровня отбора будущих судей и отсев недостойных. Ужесточаются и квалификационные требования к кандидатам, повышается прозрачность деятельности судов.

Особое внимание М. Башимов обратил на внедрение института наставничества, который необходим тем, кто только-только примерил судейскую мантию.

По словам эксперта, такой опыт есть, но пока он реализуется лишь в высшем судебном органе. Теперь его предстоит внедрить и на других уровнях.

– В прошлом году, – сказал эксперт, – судейское сообщество пополнили более 400 молодых сотрудников. За ними закреплены опытные наставники, которые помогут их профессиональному становлению.

По мнению М. Башимова, меры, предложенные Главой государства, не только поднимут на новый уровень судебную систему, но и обеспечат мультипликативный эффект для формирования эффективного государственного аппарата и привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.

– Главой государства озвучены пять институциональных реформ, важное место среди них занимают верховенство права, законность и реформирование судебной системы, – акцентировал внимание М. Башимов, – эти меры приблизят правовую систему страны к уровню передовых стран. По его словам, решения, предложенные Верховным судом и одобренные Национальной комиссией, способствуют позитивному развитию защиты конституционных прав.

Развернуто остановился М. Башимов и на преимуществах перехода от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. Спикер отметил, что это нововведение однозначно приближает нас к международным стандартам.



