К вам едет... школа

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу создана первая в стране передвижная литературная школа «Мизам». Этот мобильный проект направлен на поддержку одаренной молодежи и формирование нового поколения литераторов.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Передвижная литшкола «Мизам» открыта по инициативе акимата области Жетысу, – говорит руководитель областного управления культуры, архивов и документации Куаныш Сулейменов. – Среди задач проекта – приобщение молодежи к литературе, создание в регионе своей поэтической лиги, поддержка молодых талантливых авторов и их творческих инициатив.

Школа сама «поедет» в районы. В каждом из них раз в неделю будут проходить занятия для слушателей из числа старших школьников. Лекторами выступят главный редактор областной газеты «Жетiсу» Жуматай Амреев и корреспондент республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» Мухтар Кумисбек, гостями таких встреч станут известные писатели и поэты региона.

– В целом по области мы планируем обучить двести юношей и девушек, – уточнил Куаныш Сулейменов. – Учащиеся, показавшие лучшие результаты в ходе занятий, получат направление на творческий конкурс, который станет финалом проекта.

Участники проекта будут привлекаться к культурным и патриотическим мероприятиям, проходящим в регионе.

#область Жетысу #Мизам #литературная школа

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