Статьи К взаимопомощи ради безопасности Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Организаторами форума выступили Госдума и МИД России. Выступая с приветственным словом перед участниками форума, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил, что парламентских форумов, и больших, и малых, должно быть сейчас как можно больше.



– Сама наша тревожная эпоха заставляет нас встречаться и вырабатывать общие решения и общие подходы. Диалог и доверие, честность и справедливость – в каждой из подобных категорий отражен многовековой опыт цивилизации и заложен глубинный смысл. Совокупность этих смыслов и есть фундамент человечества. Нам с вами, избранным представителями разных народов, можно многому научиться друг у друга. И наши общие, согласованные позиции всегда прозвучат убедительно, а рекомендации будут весомыми. Уверен, что и сегодня наш голос будет услышан, – отметил спикер Госдумы, приветствуя участников форума.



Они обсудили вопросы безопасности и миграционные проблемы, причины их роста как результата военных конфликтов, стоящие перед государствами вызовы и сотрудничество парламентов в вопросах миграционной политики. Кроме того, делегаты говорили о парламентском взаимодействии, в том числе роли парламентов и межпарламентских организаций в укреплении верховенства международного права и безопасности.



В ходе форума слово было предоставлено и депутату В. Рогалеву. Свое выступление он начал с напоминания о том, что, когда человечество вступило в новое тысячелетие, практически все люди доброй воли думали и надеялись, что войны, невзгоды, кризисы и тому подобные катаклизмы остались в прошлом, за той астрономической чертой.



– И никто, ни один лауреат Нобелевской премии, ни один политик или экономист не могли даже предположить, что установившемуся международному порядку бе­зопасности вскоре будут нанесены столь сокрушительные и хаотичные удары по всем фронтам человеческого бытия, – сказал казахстанский парламентарий.



В. Рогалев отметил три позиции, которые, с его точки зрения, являются главными составляющими глобальной безопасности: политическая, экономическая и идеологическая. Депутат подчеркнул, что сегодня парламентариям важно укреплять и развивать участие в ОДКБ, прежде всего на законодательном уровне. Это тем более логично, что недавняя встреча в Душанбе глав государств – членов ОДКБ, прошедшая в контексте неделимой безопасности, и принятые на саммите документы закладывают долгосрочную основу поддержания мира, безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве.



Парламентское сотрудничество в рамках ОДКБ также имеет результаты. Депутат проинформировал высокое собрание о том, что руководители комитетов и комиссий по безопасности парламентов стран Содружества также собирались в Душанбе по линии ПА ОДКБ летом и активно обсуждали аналогичные вопросы с выездом на внешние границы. Предложения и рекомендации, выработанные в ходе встреч, направлены в ПА ОДКБ.



В своем выступлении В. Рогалев затронул и вопросы экономического кризиса, который стал носить системный характер. По его мнению, различные санкции, перетягивание «экономического одеяла» на себя, игра на повышение или понижение валют, цен и акций ни к чему хорошему не привели и не приведут.



– Конечно, я не великий экономист, да и фамилия моя не Нострадамус, но позволю себе предположить, что время искусственных санкций и давления подходит к концу. Просто все устали от этой неопределенности и постоянного напряжения. И как бы ни хотелось кое-кому продолжать давление на всех и вся, полагаю, что нефть и металлы в ближайшее время начнут неуклонно подниматься в цене. Это объективно! И мы не просто преодолеем критическую черту, а наши страны Евразийского экономического союза начнут неуклонный подъем и динамичное развитие. И к этому рывку тоже нужно быть готовыми как на исполнительном, так и на законодательном уровне. Потому что это и будет залогом нашей экономической безопасности в будущем, – подчеркнул депутат.



Было отмечено, что страны-парт­неры на евразийском пространстве должны единым фронтом выступать против попыток расколоть наше единство, расшатать наши идеологические устои, посеять недоверие или вражду между братскими народами.



Говоря об идеологической составляющей глобальной безопасности, В. Рогалев подчеркнул: есть немало идеологических компонентов, так или иначе влияющих на бе­зопасность. Но есть главный – это сохранение и развитие дружеских взаимоотношений между народами. И ни в коем случае мы не должны давать даже повода сомневаться в этом.



– Никакими деньгами, никакими преференциями, никакими санкция­ми мы не мерили и никогда не будем мерить нашу дружбу, – отметил он.



В завершение своего выступления В. Рогалев еще раз поднял проблему бесполезности усилий мирового сообщества выработать под эгидой "семерок", "двадцаток" общие принципы безопасности и поведения для всех остальных стран. Посему идея Президента Нурсултана ­Назарбаева "G-global", суть которой заключается в том, чтобы лидеры всех стран, больших и малых, экономически развитых, развивающихся и не очень богатых, могли бы сесть за большой стол переговоров и раз и навсегда договориться о своем мирном и добрососедском сосуществовании, взаимопомощи и всеобщей безопасности, актуализируется день ото дня.



– В своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Нурсултан Абишевич подчеркнул, что Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на восстановление доверия в международных отношениях, укрепление мира и безопасности на основе международного права. И Президент России Владимир Путин в своей речи на этой юбилейной сессии также сказал, что проблемы безопасности надо решать вместе, и задал рамки конструктивного сотрудничества. Полагаю, что это именно та задача, которую нам надо успешно решить, – сказал В. Рогалев.



Участники форума отмечали, что масштаб нынешних международных проблем таков, что уже давно пора вернуться к здравому смыслу и вместе бороться с глобальным экономическим кризисом, миграционными вызовами, угрозами терроризма. А для этого нужен постоянный и равноправный диалог, в котором есть трезвый взгляд на реальные угрозы.