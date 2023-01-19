Качественно и в срок

Об этом заявил глава МИИР Марат Карабаев, выступая вчера на расширенном заседании коллегии ведомства, которое прошло с участием Премьер-министра Алихана Смаилова.

В ходе заседания Марат Карабаев доложил об основных результатах деятельности МИИР РК в прошлом году и представил планы на 2023-й. Как отметил спикер, в промышленности по итогам 2022 года рост составил 1,1%. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 3,4%. При этом прирост зафиксирован практически во всех секторах.

– Для развития обрабатывающей промышленности в прошлом году министерством принята вся необходимая нормативная база. Проработаны законодательные поправки по усовершенствованию деятельности СЭЗ. Утверждена Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных произ­водств. Запущены программы льготного автокредитования под 4% (100 млрд тг) и сельскохозяйственной техники под 6% (30 млрд тг), – проинформировал Марат Карабаев.

В 2022-м была продолжена работа по решению проблемы нехватки сырья для отечественных переработчиков. По итогам года подписаны 7 соглашений по поставке алюминия для переработки на внутреннем рынке до готовой продукции. Установлены изъятия из национального режима при осуществлении госзакупок на товары легкой промышленности, стройиндустрии.

В целях увеличения загрузки отечественных производителей стальной продукции введены ограничения по вывозу лома и отходов металлов. Для обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем и снижения стоимости готовой продукции на внутреннем рынке введен временный запрет на экспорт ПЭТ-отходов. Для предотвращения нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора, а также в связи с обнаружением фактов перепродажи твердого топлива из приграничных регио­нов в соседние страны введен запрет на его вывоз автомобильным транспортом.

Принятые ведомством оперативные меры позволили стабилизировать и систематизировать проблему нехватки сырья на внутреннем рынке, дозагрузить отечественных товаропроизводителей, увеличить степень импортозамещения и обработки внутри страны.

По итогам 2022 года реализованы 160 проектов на 2 трлн тенге, созданы 14,4 тыс. рабочих мест. Запущены ключевые объекты по производству листового стекла в Кызылординской области (ТОО «Orda Glass Ltd»), полипропилена – в Атырауской (KPI), автомобильных шин – в Карагандинской (ТОО «Kamatyreskz»), алюминиевых банок – в Шымкенте (QazAlPack). Вдвое увеличены мощности производства азотно-фосфорных удобрений в Жамбылской области на ТОО «Казфосфат».

По словам Марата Карабаева, в текущем году продолжится работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере промышленного развития. Для производства продукции среднего и высокого переделов будут приняты меры по обеспечению внутреннего рынка базовыми материалами, добываемыми и производимыми на территории страны. Ожидается принятие отраслевых планов и региональных программ импортозамещения. До конца года планируется ввести 149 объектов, где будут трудиться 16,3 тыс. человек.

– В соответствии с поручением Главы государства в декабре прошлого года министерством утверждена Концепция развития транспортно-логистичес­кого потенциала республики до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего подъема отрасли, – отметил глава ведомства.

В продолжение вице-министр МИИР Алмаз Идырысов уточнил, что в текущем году 10,5 тыс. км автомобильных дорог будут охвачены строительством и реконструкцией. На сегодняшний день на востоке страны реализуются такие крупные автодорожные проекты, как «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Калбатау – Майкапшагай», «Ушарал – Достык». В текущем году планируется полностью завершить работы на участке Ушарал – Достык протяженностью 180 км. По остальным участкам намечено открытие движения по новому покрытию с вводом в эксплуатацию в 2024-м.

Для увеличения транзитного потенциала начаты крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли. В частности, в ноябре 2022 года стартовало строительство вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты.

Информируя о развитии строи­тельной отрасли, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев сообщил, что МИИР утвержден индекс стоимости для строительства. По его словам, исключено применение прайс-листов в проектно-сметной документации.

– Для недопущения завышения сметной стоимости разработаны сборники единичных сметных цен. Это сокращает трудоемкость составления сметной документации и упрощает экспертизу, – пояснил Еркебулан Дауылбаев.

В свою очередь Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что у потребителей и населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Их постоянно требуется ремонтировать, происходят аварии, гибнут люди.

– Даже по тому ремонту, который осуществляется, есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что он делается для самих дорожников. Этот вопрос надо держать на особом контроле. Нужны комплексные меры, которые позволят эффективно решать проблему, – заметил Алихан Смаи­лов и напомнил, что в прошлом году предлагались разные меры, в том числе совершенствование планирования реконструкции дорог, EPCM-контракты, объединение авторского и надзорного контро­ля, цифровизация.

– Нужно все эти меры обновить и качественно сделать подвижку с тем, чтобы ремонтные работы и те деньги, которые мы выделяем из республиканского бюджета, из местного бюджета, использовались эффективно и дороги строились качественно, – отметил Премьер.

Он также подчеркнул, что Глава государства поставил задачу по строительству и реконструкции 8 тыс. км республиканской сети и ремонту 14 тыс. км местной сети дорог до 2030 года.

Это внушительный объем, поэтому, как подчеркнул Алихан Смаилов, необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить все качественно и в срок. Министерству необходимо определиться с механизмами финансирования по проектам «Жезказган – Караганда», «Семей – Усть-Каменогорск», «Атырау – Уральск», «Актобе – Улгайсын». Также до конца текущего года важно обеспечить движение по трассам Караганда – Алматы, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Атырау – Астрахань, Алматы – Усть-Каменогорск, Унеге – Бейсен, Жалпакты – Казталовка, Ушарал – Достык.

Премьер также отметил, что диверсификация экономики, а именно: создание новых производств в обрабатывающей промышленности, является одной из основных задач Мининдустрии. По итогам прошлого года введено 160 индустриальных объектов, а на 2023-й планы по вводу снижены: всего 149 объектов.

– Я считаю, снижать темпы диверсификации экономики недопустимо. Перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост ВВП страны с выходом на 4–5% ежегодного роста. В достижении данной задачи важную роль играет промышленность, – сказал Алихан Смаилов и поручил министерству совместно с акиматами регионов в короткие сроки расширить пул проектов, реализуемых в индустриальной сфере.