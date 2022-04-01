Акимат Алматинской области разработал Алгоритм действий по принятию Указа Президента РК об административно-территориальном устройстве. Кроме того, создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли руководители соответствующих областных управлений и территориальных органов. Об этом сегодня сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе внеочередной сессии областного маслихата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Так, на территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352-мя населенными пунктами, на территории Алматинской области - 9 районов и 1 город, в составе которых 380 населенных пунктов.

"Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции и придадут мощный импульс развитию двух регионов", - отметил аким области.

По словам Бозумбаева, на сегодня разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса. Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагай. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.

Вместе с тем, аким области озвучил ряд проблемных вопросов с финансированием, вытекающих в связи с переездом. В том числе, аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилья сотрудников и членов их семей. В настоящее время производятся расчеты по данным расходам и в дальнейшем будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.

В ходе состоявшейся сессии маслихата депутаты единогласно поддержали инициативу Президента о разделении Алматинской области на две, отметив, что эта мера позволит эффективно развивать оба региона.