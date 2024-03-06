Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» предоставило график работы ЦОНов и спецЦОНов в марте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день. На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. При этом, дежурные будут работать в субботу 9 и 25 марта до 13:00, - сообщили в госкорпорации.

К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта, добавили в пресс-службе.

В правительстве для граждан напомнили, что ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.

Актуальные адреса дежурных центров можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

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