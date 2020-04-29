Как часто экипаж самолета будет сдавать тест на COVID-19

После возобновления полетов, экипаж самолета будет сдавать тест на COVID-19 каждые 14 дней. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Учитывая, что бортпроводники проходят каждый день предсменную подготовку, то есть медицинское обследование, где осматривается медработниками температура, наличие симптомов на простудные заболевания, наличие кашля или одышки, то, соответственно, для них срок действия справки составляет 14 дней", - сказал Байгабулов.
Он добавил, что тестирование они будут проходить за счет руководства авиакомпании и аэропорта.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам страны объявил,
что с 1 мая возобновятся авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы.
Он отметил, что это необходимо как для граждан, так и для работы многих специалистов, в том числе задействованных в борьбе с вирусом.
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаевсообщил, что авиаперевозчики обязуются сохранить
стоимость билетов на уровне, который был до приостановления рейсов.