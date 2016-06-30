Как готовят будущих олимпийцев, проинспектировал Глава государства
Ксения Воронина
В ходе посещения объектов социально-экономического назначения в Астане Глава государства Нурсултан Назарбаев побывал в новом здании Олимпийского центра водных видов спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент осмотрел новый центр, расположенный в многофункциональном Ледовом дворце столицы, и ознакомился с его работой. В рамках мероприятия состоялись показательные выступления представителей водных видов спорта, представивших вниманию посетителей прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание и водное поло.
Отметим, что спортивное сооружение, построенное и оснащенное в соответствии с мировыми стандартами качества, предназначено для проведения крупных международных соревнований и предоставляет условия для полноценного учебно-тренировочного процесса. Планируется, что в ближайшее время в Олимпийском центре будут проходить подготовку национальные сборные команды Республики Казахстан по прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло и плаванию.
Также Президент посетил АО Forte Bank, осмотрел новые офисные помещения банка и ознакомился с планами дальнейшего развития финансового учреждения.
Общая площадь участка застройки АО Forte Bank составляет 2 га. Инфраструктура головного здания включает в себя арт-галерею, VIP-отделение, WorkCafe, фитнес-центр, аудиторию и террасу. В здании филиала расположены зона обслуживания физических и юридических лиц, а также офисы для сотрудников банка.
Кроме того, Елбасы посетил завод по выпуску пассажирских вагонов ТОО "Тұлпар-Тальго". Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой индустриального парка завода, а также осмотрел один из пассажирских вагонов.
Кроме того, Президента проинформировали о темпах роста отрасли железнодорожного машиностроения и Программы развития скоростного движения.
В ходе брифинга для представителей СМИ Глава государства отметил необходимость дальнейшего наращивания отечественного производства для повышения эффективности работы транспортной системы страны.
"Сегодня я посетил ряд объектов Астаны, созданных за время реализации Программы индустриального развития. Продукция завода по производству вагонов "Тальго", о запуске которого я договорился много лет назад с королем Испании Хуаном Карлосом, в нашей стране получает широкое присутствие. Мы выпускаем не только электровозы и тепловозы для железнодорожной отрасли, но и создаем современные грузовые, пассажирские вагоны. Сейчас они используются на пассажирских скоростных поездах в различных направлениях. В целом индустриальный парк Астаны развивается очень динамично. Мы привлекаем инвестиции в этот технологический парк, создаем условия для успешной реализации проектов. Благодаря этому поднимается экономика города, каждый год увеличиваются поступления в бюджет", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Отметим, что общая площадь производственных помещений завода по выпуску пассажирских вагонов ТОО "Тұлпар-Тальго" составляет 31 тыс. кв. м, мощность – 150 вагонов в год. Применение современных передовых технологий и материалов обеспечивает скорость движения поездов до 200 километров в час. Срок эксплуатации вагонов составляет 40 лет.
В период с 2012 по 2015 годы произведено и поставлено для АО "Пассажирские перевозки" 436 вагонов. В 2015 году начато производство вагонов с увеличенной шириной кузова.
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