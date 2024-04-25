Как используют паводковую воду в ЗКО

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Работу провел местный филиал Казводхоза. Живительная влага в эти озера не поступала последние 20 лет. Камыш-Самарские озера считаются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции. Основным объектом в регионе считается река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении «Казводхоза».

«В связи с большим притоком паводковых вод, в этом году в Урало-Кушумскую систему планируется собрать от 840 млн до 1 млрд кубометров воды. Поступающие объемы позволяют обеспечивать водой более 65 тысяч га сенокосных угодий и летних пастбищ, а также наполнять водохранилища, расположенные вдоль системы. Кроме того, специалисты «Казводхоза» намерены направить воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием», — уточнили в профильном ведомстве.

В пресс-службе министерства отметили, что за последние 30 лет по реке Сарыозен вода поступала только в озера Айдын и Сарыайдын около села Жанаказан, а по реке Караозен - в село Сарыколь. Она используется для обеспечения ежедневных нужд жителей и скота в бассейне указанных рек, развития хозяйственных систем и поддержания устойчивого экологического состояния.