Как кофе влияет на продолжительность жизни

Австралийские ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера изучили эффект от употребления кофе на продолжительность жизни. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты рассмотрели данные 449 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет, которые не болели никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями на момент начала эксперимента. Их спросили о том, какое количество кофе они потребляют ежедневно, а также какой именно: молотый, растворимый, без кофеина или с молоком. Затем испытуемых сгруппировали на шесть категорий, которые градировались в зависимости от количества употребления напитка: ни одной кружки, одна, две и так далее до пяти порций в день.

За 12 лет наблюдений 27 тысяч (6,2 процента) участников умерли. Те добровольцы, которые употребляли кофе в любом виде, имели меньший риск смертности. Наиболее сильное снижение вероятности преждевременной смерти было в группе, в которой пили по две-три кружки кофе в день.

Кроме того, были проведены исследования на связь сердечно-сосудистых заболеваний и употребления этого напитка. У 43 тысяч (9,6 процента) испытуемых зафиксировали такие патологии. Самые низкие шансы обнаружить это заболевание наблюдался у пациентов, которые принимали 2-3 чашки кофе в течение суток. Аритмию диагностировали у 30 тысяч (6,7 процента) человек.