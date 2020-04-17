Как лечат младенцев от коронавируса в Казахстане

В Казахстане младенцев, зараженных КВИ, лечат так же, как и взрослых. Об этом на онлайн-брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"На сегодня зарегистрировано два ребенка до одного года с коронавирусной инфекцией. Лечат их в соответствии с утвержденным клиническим протоколом, где прописано как лечить, какие препараты применять и в каких дозировках. Состояние одного ребенка удовлетворительное, симптомов никаких не проявляет. Состояние второго младенца тяжелое, но это не связано с течением коронавирусной инфекции, это связано с его основной патологией с рождения. Перечень препаратов не зависит от того, это дети или взрослые. Один и тот же перечень препаратов применяется для лечения коронавирусной инфекции", - сказала Есмагамбетова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Карагандинской области одним из новых заболевших коронавирусной инфекцией оказался 6-месячный
ребенок.