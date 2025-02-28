Как на Масленой неделе…

Не все коту Масленица, а будет и Великий пост

Самые главные традиции языческого праздника – готовить и есть блины, попросить прощения в Прощеное воскресенье, принять участие в сжигании чучела, сходить на ярмарку и гулянья с традиционными развлечениями. А почему на Масленицу пекут блины, сжигают чучело, устраи­вают гулянья?

О традициях праздника нам рассказали в Русском этнокультурном центре Семея. Здесь полным ходом идет подготовка к гуляньям. Чучело уже готово, блины пекутся каждый день, а члены центра под руководством председателя Антонины Клиновицкой готовятся к праздничному концерту и мастерят Масленичек.

Масленица не ограничивается одним днем, ее отмечают всю неделю. В нынешнем году она длится с 24 февраля по 2 марта. Ежегодно даты меняются, поскольку празднование связано с Пасхой, которая привязана к лунному календарю. В этом году православные отмечают ее 20 апреля. Великий пост, подготовкой к которому и является Масленичная неделя, проходит с 3 марта по 19 апреля.

Считается, что Масленица имеет языческие корни и связана с древними славянскими обычая­ми, но после крещения Руси церковь «адаптировала» ее под православие. Праздник еще называют Масленичной неделей, Сырной седмицей, существует еще несколько десятков других названий. У многих народов, регионов, городов и даже сел есть свои традиции празднования.

До прихода православия празднование Масленицы было связано с днем весеннего равноденствия (22–24 марта), что считалось проводами зимы и встречей весны. Это был символ начала нового года в природном и аграрном смыслах. Непосредственно сам праздник в те времена, по мнению некоторых историков и исследователей, мог посвящаться «скотьему богу» Волосу или богу солнца и плодородия Яриле. В праздник смотрели и на погоду. Солнечный день, согласно приметам, означает раннюю весну, метель – урожайный год, капель предвещает дождливое лето.

Блины – символ солнца. Считается, что чем больше блинов съешь, тем больше получишь тепла, удачи и благополучия в новом году. Сжигание чучела Масленицы – обряд прощания с зимой, очищения от грехов. Разжигание костров подразумевает защиту от злых духов, помощь весне в победе над зимой. Огонь символизирует тепло, свет и обновление. Говорят, что пламя очищает, помогает избавиться от невзгод и проблем, обновиться, поэтому традиционной забавой стали прыжки через костер. Предки бросали в огонь старые вещи и золу. Перетягивание каната демонстрирует борьбу зимы с весной. Принято считать, что победа «весенней» команды означает раннее тепло. Еще одна праздничная забава – покорение масленичного столба. Наши предки верили, что взобравшийся на столб обретет удачу, уважение и достаток.

Ешь, пей, гуляй,

да дело знай

Каждый день Масленицы имеет свое название и значение. Неделя делится на узкую (в первые три дня) и широкую Масленицу. Каждый из дней отводится под определенные развлечения и события.

Понедельник у древних славян посвящался подготовке к празднику. Делали чучело Масленицы, которое набивали соломой, наряжали в старую одежду и устанавливали на главной площади или холме. Там же начинали строить ледяные крепости, за которые в последующие дни предполагалось биться, и ледяные горки для катаний. Хозяйки очищали и украшали дома, начинали печь блины. В понедельник устраивали первые развлечения – катания на санях и веселья на качелях. С ними часто связывали разные приметы: первым на санях и качелях должен был прокатиться старший в семье – считалось, что это принесет богатство и удачу. А еще – чем дальше проедешь, тем больше будет счастья, а чем выше раскачаешься, тем больше соберешь урожай.

Вторник – «Заигрыш». Этот день был посвящен молодежи. Проводили смотрины невест и женихов. Девушки наряжались и выходили на гулянья, а парни присматривались к будущим женам. Начинались веселые игры: катания с горок, кулачные бои, перетягивание каната. По улицам ходили ряженые, устраивая представления.

Среда – «Лакомка». Это день пышных угощений. Тещи приг­лашали зятьев на блины. Стол накрывали щедро, чтобы показать свое гостеприимство, к блинам предлагали разнообразные начинки. Угощали также друзей и соседей. Чем больше гостей приходило, тем лучше. После народ пел песни и пускался в пляс. А еще в этот день женщины наряжались и устраивали «девичьи съезды», или попросту девичники, веселясь на них без мужчин.

Четверг – «Разгуляй». Начиналась широкая Масленица – период самого веселого празднования. В этот день отменяли любую тяжелую работу – разрешалось только веселье. Устраивали массовые катания на санях и ледяных горках, состязались в силе и ловкости. Мужчины участвовали в кулачных боях. Главной забавой дня был командный штурм снежной крепости.

Пятница – «Тещины вечерки». В этот день теперь уже зять приг­лашал тещу к себе на блины. Подразумевалось, что зять должен сам замесить тесто и испечь блины. В гости зазывали и других родственников, теща приводила подруг, устраивались гадания. Женщины оценивали гостеприим­ство зятя и делились впечатлениями с соседками.

Суббота – «Золовкины посиделки». В этот день невестки принимали у себя родственниц и сестер мужа (золовок). Они накрывали стол, угощали блинами и преподносили небольшие подарки. Считалось, что чем щедрее угощение на Масленицу, тем крепче и лучше будут отношения в семье. Посиделки переходили в гулянья и хороводы.

Воскресенье – проводы зимы и Прощеное воскресенье. В завершающий день Масленичной недели люди просили друг у друга прощения за обиды, получая в ответ: «Бог простит, и я прощаю».

Блины,

как колеса у весны

Современные блины отли­чаются от тех, которые готовили наши предки. Более доступной для крестьян была ржаная мука, поэтому выпечка приобретала характерный темный оттенок.

Коренная семейчанка Людмила Евдокова знает много рецептов праздничного угощения. Печь блины ее научила мама. А в Русском центре говорят, что у Людмилы Павловны самые вкусные блины. Так и есть, наша встреча также не обошлась без праздничного угощения. Ответственно заявляю: пальчики оближешь…

– Для меня Масленица – встреча весны, сама природа подсказывает, что скоро наступят теплые деньки. Мои родители не были партийными, поэтому в нашей семье отмечались все праздники, в том числе и церковные. Нам завидовали соседские ребятишки, когда мама пекла блины на Масленицу. Мы их всегда угощали. Так было на каждый праздник, – вспоминает Людмила Евдокова.

Она никогда не использует мерный стакан, все продукты добавляет на глаз. Но никогда в пропорциях Людмила Павловна не ошибается. Основные блинные ингредиенты: молоко, яйца, мука, соль по вкусу. Есть и совсем прос­той рецепт – минеральная вода и мука. Современные хозяйки для приготовления блинчиков используют творожный сыр и муку, смесь разбавляется крутым кипятком. Говорят, очень вкусно получается.

– Я никогда не добавляю сахар в тесто. Блины – это же универсальное блюдо, если кто-то хочет сладкие, их можно есть с медом или вареньем. Хочется чего-то посытнее, пожалуйста: начинка может быть с мясом и рисом, рыбой, творогом или икрой. Все зависит от хозяйки. Самое главное – к выпечке блинов, да и вообще к приготовлению любого блюда, надо подходить с чистыми помыслами и хорошим настроением, – говорит Людмила Павловна.

Блины блинами, а в Русском центре кипит работа и по изготовлению Масленичек. Эта небольшая куколка является обязательным атрибутом праздника и считается домашним оберегом.

– Делать куклу нужно обязательно в тишине, с хорошими мыслями. Готовую куколку можно повесить на окошко или дверной косяк. А можно приделать палочку и воткнуть в цветочный горшок. Весь год она будет оберегать вас и ваших домашних от бед. Через год ее нужно сжечь. Есть примета – если идет черный дым от нее, то это значит, что она заб­рала весь негатив, накопившийся в доме, – рассказывает Антонина Клиновицкая.

Для изготовления куклы нужны кусочки белой ткани размером 20 на 20 см, еще два квад­ратика яркой ткани такого же размера, треугольник, желательно красного цвета, красные нитки, кусочек синтепона или ваты для головы. Чтобы сделать голову и туловище Масленичке, формируем из ваты или синтепона небольшой шарик, кладем его посередине белого квадратика, квадратик складываем пополам и перевязываем красной ниткой. Делаем по бокам небольшие складочки и завязываем на концах нитки или ленту, так у нашей куклы появятся ручки.

– Чтобы сделать юбку, нужно сложить два квадратика цветной ткани друг на друга по диагонали, затем ее скручивают вокруг туловища и перематывают красной лентой. Повязываем платок на голову, наша Масленичка готова, – показывает Антонина Клиновицкая. – Куклу всегда делают без лица, так как наши предки боялись сглаза.

Таких Масленичек в Русском культурном центре делают каждый год. Учат и подрастающее поколение. Дети с удовольствием возятся с цветными кусочками ткани. Казалось бы, все делают в одинаковой технике, а Масленички у каждого получаются свои, не похожие друг на друга.