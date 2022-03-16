Общество
Как обстоят дела с лекарствами в Казахстане
Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

Вопросы, связанные с обеспечением страны лекарственными средствами и развитием международных транзитных маршрутов, рассмотрены на очередном заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-минист­ра Алихана Смаилова.

Министр здравоохранения Ажар Гиният проинформировала о ситуации с обеспечением лекарственными средствами.

– В настоящее время в восьми регионах республики – городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях – действуют стабилизационные фонды лекарственных средств на общую сумму свыше 5 миллиардов тенге, – рассказала министр. – В остальных девяти регионах сформирован запас лекарств на базе крупных оптовых аптечных складов. Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, находятся на особом контроле.

О развитии тесного сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и целесообразности создания единой логистической компании на заседании доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

По его словам, казахстанская делегация посетила с деловым визитом Азербайджан и Грузию. В ходе состоявшихся переговоров подписан совместный документ. Также к этой трехсторонней транзитной инициативе имеет намерение присоединиться Турецкая Республика.

По вопросу организации грузоперевозок по данному маршруту доложил председатель правления АО«НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.

По его словам, на сегодня утверждены комплексные тарифные ставки на перевозки по основной номенклатуре грузов (уголь, кокс, ферросплавы) вагонами и контейнерами. Также Нурлан Сауранбаев сообщил, что ранее озвученная НПП «Атамекен» информация о значительном повышении тарифов на железнодорожные перевозки с китайской стороны не нашла своего подтверждения.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, до вчерашнего дня заседания Оперативного штаба проходили на ежедневной основе, однако по просьбе бизнес-сообщества принято решение проводить их два раза в неделю, по мере поступления актуальных вопросов.

Таким образом, следующее заседание Оперативного штаба состоится 17 марта.

* * *

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом ЕБРР по банковским операциям Аланом Пию.

В ходе встречи рассмотрены различные аспекты дальнейшего сотрудничест­ва Казахстана и Европейского банка реконструкции и развития в осуществлении совместных проектов по ряду направлений, включая привлечение инвестиций и вопросы экологии.

Как сообщила пресс-служба Правительства, стороны обсудили итоги деятельности ЕБРР в РК за 2021 год и планы на год текущий. При этом было отмечено, что Кабмин и бизнес Казахстана ведут активное сотрудничество с ЕБРР по реализации инфраструктурных проектов, поддержке МСБ.

– Мы высоко ценим стратегический характер взаимодействия с ЕБРР. В этом году Казахстан и ЕБРР отмечают 30-летие сотрудничества. За три десятилетия нашего партнерства мы успешно осуществили около 300 проек­тов на сумму свыше 10 миллиардов долларов в различных отраслях экономики, – сказал Алихан Смаилов.

Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в рамках новой Страновой стратегии ЕБРР для Казахстана на 2022–2026 годы. Документ предусматривает взаимодействие сторон по таким вопросам, как повышение конкурентоспособности частного предпринимательства, поддержка «зеленой» политики и углеродной нейтральнос­ти, а также содействие экономической интеграции и гендерного равенства через участие частного сектора.

– Сегодня наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных мировых экономик. Число стран, заявивших о целях углеродной нейтральности и отказе от угля, ежегодно растет. Казахстан также активно следует мировым трендам «зеленого» развития, – заверил Премьер-министр РК.

В свою очередь Алан Пию высоко оценил ход реформ, реализуемых в Казахстане, и выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Общество
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах бл…
Общество
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был…
Общество
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют пр…
Общество , Образование , В мире
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021