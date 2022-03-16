Вопросы, связанные с обеспечением страны лекарственными средствами и развитием международных транзитных маршрутов, рассмотрены на очередном заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-минист­ра Алихана Смаилова.

Министр здравоохранения Ажар Гиният проинформировала о ситуации с обеспечением лекарственными средствами.

– В настоящее время в восьми регионах республики – городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях – действуют стабилизационные фонды лекарственных средств на общую сумму свыше 5 миллиардов тенге, – рассказала министр. – В остальных девяти регионах сформирован запас лекарств на базе крупных оптовых аптечных складов. Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, находятся на особом контроле.

О развитии тесного сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и целесообразности создания единой логистической компании на заседании доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

По его словам, казахстанская делегация посетила с деловым визитом Азербайджан и Грузию. В ходе состоявшихся переговоров подписан совместный документ. Также к этой трехсторонней транзитной инициативе имеет намерение присоединиться Турецкая Республика.

По вопросу организации грузоперевозок по данному маршруту доложил председатель правления АО«НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.

По его словам, на сегодня утверждены комплексные тарифные ставки на перевозки по основной номенклатуре грузов (уголь, кокс, ферросплавы) вагонами и контейнерами. Также Нурлан Сауранбаев сообщил, что ранее озвученная НПП «Атамекен» информация о значительном повышении тарифов на железнодорожные перевозки с китайской стороны не нашла своего подтверждения.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, до вчерашнего дня заседания Оперативного штаба проходили на ежедневной основе, однако по просьбе бизнес-сообщества принято решение проводить их два раза в неделю, по мере поступления актуальных вопросов.

Таким образом, следующее заседание Оперативного штаба состоится 17 марта.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом ЕБРР по банковским операциям Аланом Пию.

В ходе встречи рассмотрены различные аспекты дальнейшего сотрудничест­ва Казахстана и Европейского банка реконструкции и развития в осуществлении совместных проектов по ряду направлений, включая привлечение инвестиций и вопросы экологии.

Как сообщила пресс-служба Правительства, стороны обсудили итоги деятельности ЕБРР в РК за 2021 год и планы на год текущий. При этом было отмечено, что Кабмин и бизнес Казахстана ведут активное сотрудничество с ЕБРР по реализации инфраструктурных проектов, поддержке МСБ.

– Мы высоко ценим стратегический характер взаимодействия с ЕБРР. В этом году Казахстан и ЕБРР отмечают 30-летие сотрудничества. За три десятилетия нашего партнерства мы успешно осуществили около 300 проек­тов на сумму свыше 10 миллиардов долларов в различных отраслях экономики, – сказал Алихан Смаилов.

Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в рамках новой Страновой стратегии ЕБРР для Казахстана на 2022–2026 годы. Документ предусматривает взаимодействие сторон по таким вопросам, как повышение конкурентоспособности частного предпринимательства, поддержка «зеленой» политики и углеродной нейтральнос­ти, а также содействие экономической интеграции и гендерного равенства через участие частного сектора.

– Сегодня наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных мировых экономик. Число стран, заявивших о целях углеродной нейтральности и отказе от угля, ежегодно растет. Казахстан также активно следует мировым трендам «зеленого» развития, – заверил Премьер-министр РК.

В свою очередь Алан Пию высоко оценил ход реформ, реализуемых в Казахстане, и выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов.