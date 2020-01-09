Как ОСМС изменит медицину? Статьи 9 января 2020 г. 9:00 2483 Бота Женискызы По словам исполняющей обязанности директора многопрофильной больницы № 3 Жулдыз Данбаевой, врачи их медицинской организации, объединившей накануне Нового года центр дерматологии и перинатальный центр № 3, однозначно считают, что внедрение ОСМС должно положительно сказаться на качестве лечения.– В перспективе в состав нашего учреждения вольется и железнодорожная больница. Дело в том, что лечение многих заболеваний требует участия специалистов разного профиля, когда узкие специалисты объединяются с терапевтами, с педиатрами. В составе нашей клиники как раз и будут такие врачи. В рамках ОСМС это положительно скажется на качестве услуг. Еще один большой плюс: в пакет ОСМС вошли магнитно-резонансная и компьютерная томография, лабораторные исследования, стоматологические услуги беременным женщинам и детям, а также реабилитация, сестринский уход и паллиативная помощь, – отметила Жулдыз Данбаева. Поможет ли ОСМС решить проблему с дефицитом кадров и очередями в поликлиниках? – Да, проблема нехватки специалистов действительно существует, – отвечает Жулдыз Данбаева. – Многие врачи уходят работать в частные медцентры, где зарплата выше. Но с 1 января 2020 года врачам и средним медицинским работникам государственных медучреждений повысили заработную плату на 30 и 20% соответственно. Это стало возможным в том числе в связи с повышением тарифов по ОСМС. По мнению специалиста, повышение зарплат, а значит, возможность удержания высококвалифицированных специалистов в медицинских организациях зависит и от главных врачей. Насколько руководители, к примеру, поликлиник правильно запланируют финансирование, настолько качественным окажется лечение пациентов. Медицина – не просто лечение, это еще и экономика. Сейчас, когда в Казахстане введено ОСМС, в здравоохранении начнут действовать настоящие бизнес-процессы, считает Жулдыз Данбаева. В качестве примера правильного распределения финансов она рассказала об опыте центра дерматологии, влившегося в состав их больницы. В условиях нехватки финансирования его руководство решило сократить расходную часть. В результате услуги прачки, санитарок, техничек, кухонных рабочих, поваров, охраны были отданы в аутсорсинг. Удалось сэкономить около 45 млн тенге. Эти деньги направили на повышение зарплаты врачам и медсестрам. С тем, что такие бизнес-подходы в условиях ОСМС принесут выгоду и врачам, и пациентам, согласен и главный врач поликлиники № 4 Серик Шаймерденов. По его словам, благодаря обязательному социальному медицинскому страхованию станет возможным адекватное финансирование, а также повышение заработной платы врачам, медсестрам. – Появится возможность обновления медицинской техники за счет включения в тариф амортизационных отчислений. Кроме того, в условиях ОСМС каждая поликлиника, больница сможет постепенно внедрить дифференцированный подход в оплате труда. Такая возможность – самостоятельно решать, какая модель стимулирования кадров будет самой эффективной, – большой плюс ОСМС, – говорит Серик Шаймерденов.Опытные врачи, у которых есть результат лечения, должны получать большую зарплату, чем сейчас, считает он. Тут все взаимосвязано. Сильные кадры – сильная экономика учреждения. И наоборот, финансовое благополучие медорганизации, высокие зарплаты привлекут еще более высококлассных специалистов. Качество лечения улучшится. Привлечение дополнительных денежных средств в виде страховых взносов почти на 50% (до 1 561 млрд тенге) увеличит объемы финансирования здравоохранения. Такие цифры привела главный врач столичной поликлиники № 10 Гульнар Алпысбекова.– При этом за пациентами сохраняется право выбора медицинской организации. Поэтому очень многие частные медицинские центры тоже хотят участвовать в системе ОСМС. Количество поставщиков услуг в рамках ОСМС увеличилось, к примеру, частных – превысило тысячу. Это большой плюс, – считает Гульнар Алпысбекова.Кроме того, подчеркнула она, повышение заработной платы врачам не будет однократным. Зарплата будет повышаться до 2025 года в несколько этапов. – Улучшение финансового состояния отрасли поможет во многом решить и кадровые проблемы. Кроме того, позитивные результаты оказывает цифровизация. В нашей поликлинике мы практически полностью отказались от бумажных носителей в работе. Вся личная информация о каждом прикрепленном гражданине внесена в электронные паспорта здоровья. Цифровизация дала возможность видеть информацию о пациенте в любой точке страны, в любой организации и своевременно диагностировать и лечить, – подытожила Гульнар Алпысбекова.