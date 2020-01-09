Как ОСМС изменит медицину?

По словам исполняющей обязанности директора многопрофильной больницы № 3 Жулдыз Данбаевой, врачи их медицинской организации, объединившей накануне Нового года центр дерматологии и перинатальный центр № 3, однозначно считают, что внедрение ОСМС должно положительно сказаться на качест­ве лечения.

– В перспективе в состав нашего учреждения вольется и железнодорожная больница. Дело в том, что лечение многих заболеваний требует участия специалистов разного профиля, когда узкие специалисты объединяются с терапевтами, с педиатрами. В составе нашей клиники как раз и будут такие врачи. В рамках ОСМС это положительно скажется на качестве услуг. Еще один большой плюс: в пакет ОСМС вошли магнитно-резонансная и компьютерная томография, лабораторные исследования, стоматологические услуги беременным женщинам и детям, а также реабилитация, сестринский уход и паллиативная помощь, – отметила Жулдыз Данбаева.

Поможет ли ОСМС решить проб­лему с дефицитом кадров и очередями в поликлиниках?

– Да, проблема нехватки специалистов действительно существует, – отвечает Жулдыз Данбаева. – Многие врачи уходят работать в частные медцентры, где зарплата выше. Но с 1 января 2020 года врачам и средним медицинским работникам государственных медучреждений повысили заработную плату на 30 и 20% соответственно. Это стало возможным в том числе в связи с повышением тарифов по ОСМС.

По мнению специалиста, повышение зарплат, а значит, возможность удержания высококвалифицированных специалистов в медицинских организациях зависит и от главных врачей. Насколько руководители, к примеру, поликлиник правильно запланируют финансирование, настолько качественным окажется лечение пациентов.

Медицина – не просто лечение, это еще и экономика. Сейчас, когда в Казахстане введено ОСМС, в здравоохранении начнут действовать настоящие бизнес-процессы, считает Жулдыз Данбаева.

В качестве примера правильного распределения финансов она рассказала об опыте центра дерматологии, влившегося в состав их больницы. В условиях нехватки финансирования его руководство решило сократить расходную часть. В результате услуги прачки, санитарок, техничек, кухонных рабочих, поваров, охраны были отданы в аутсорсинг. Удалось сэкономить около 45 млн тенге. Эти деньги направили на повышение зарплаты врачам и медсестрам.

С тем, что такие бизнес-подходы в условиях ОСМС принесут выгоду и врачам, и пациентам, согласен и главный врач поликли­ники № 4 Серик Шаймерденов. По его словам, благодаря обязательному социальному медицинскому страхованию станет возможным адекватное финансирование, а также повышение заработной платы врачам, медсестрам.

– Появится возможность обновления медицинской техники за счет включения в тариф амортизационных отчислений. Кроме того, в условиях ОСМС каждая поликлиника, больница сможет постепенно внедрить дифференцированный подход в оплате труда. Такая возможность – самостоятельно решать, какая модель стимулирования кадров будет самой эффективной, – большой плюс ОСМС, – говорит Серик Шаймерденов.

Опытные врачи, у которых есть результат лечения, должны получать большую зарплату, чем сейчас, считает он. Тут все взаимосвязано. Сильные кад­ры – сильная экономика учреж­дения. И наоборот, финансовое благополучие медорганизации, высокие зарплаты привлекут еще более высококлассных специалистов. Качество лечения улучшится.

Привлечение дополнительных денежных средств в виде страховых взносов почти на 50% (до 1 561 млрд тенге) увеличит объемы финансирования здравоохранения. Такие цифры привела главный врач столичной поликлиники № 10 Гульнар Алпысбекова.

– При этом за пациентами сохра­няется право выбора медицинской организации. Поэто­му очень многие частные медицинские центры тоже хотят участвовать в системе ОСМС. Количество поставщиков услуг в рамках ОСМС увеличилось, к примеру, частных – превысило тысячу. Это большой плюс, – считает Гульнар Алпысбекова.

Кроме того, подчеркнула она, повышение заработной платы врачам не будет однократным. Зарплата будет повышаться до 2025 года в несколько этапов.

– Улучшение финансового состояния отрасли поможет во многом решить и кадровые проблемы. Кроме того, позитивные результаты оказывает цифровизация. В нашей поликлинике мы практически полностью отказались от бумажных носителей в работе. Вся личная информация о каждом прикрепленном гражданине внесена в электронные паспорта здоровья. Цифровизация дала возможность видеть информацию о пациенте в любой точке страны, в любой организации и своевременно диагностировать и лечить, – подытожила Гульнар Алпысбекова.