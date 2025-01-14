Как победить черный снег?

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Адия Кенжегулова

Проблемы экологии и питьевой воды обсудил спикер Мажилиса с жителями Улытау

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов встретились с жителями Жезказгана и Сатпае­ва в ходе рабочей поездки в область Улытау. В рамках поездки мажилисмены ознакомились с работой тепловой станции № 1 города Сатпаева, встретились с коллективом предприятия и представителями общественнос­ти города, обсудили с ними проб­лемы экологии и черного снега.

Как заявил спикер Мажилиса, главные причины экологической проблемы в Сатпаеве – низкое качество угля и плохая работа фильтров на тепловой станции. Он также отметил, что Глава государства знает о ситуации и поручил провести комплекс­ную проверку для устранения системных причин загрязнения экологии города. Ерлан Кошанов обратился к акимату области и представителям компании «Казахмыс» с требованием оперативно принять системные меры для улучшения ситуации и кардинального решения имеющихся экологических проблем, в том числе в части перевода тепловой станции Сатпаева на газ.

– Старые фильтры, которые сегодня установлены здесь, не способны улавливать отходы от некачественного угля. Это негативно влияет на экологию города, здоровье населения. Понятно, что такую проблему не решить в короткий срок, но сейчас надо выяснить до конца все причины и до следующего отопительного сезона принять конкретные меры. И руководство предприятия, и Минэнергетики, и акимат должны решать проблему совместно, не затягивая. Черный снег навсегда должен уйти в прошлое. Со своей стороны депутаты будут всецело содействовать решению данного вопроса, – сказал председатель Мажилиса.

По итогам встречи руководство акимата области и компании «Казахмыс» взяли на себя обязательства завершить все запланированные работы по модернизации очистных систем тепловой станции Сатпаева до следующего отопительного сезона. Присутствующие на встрече представители Министерства энергетики проинформировали о том, что готовы поддержать область Улытау в модернизации тепловой станции через инструменты «тариф в обмен на инвестиции».

Спикер Мажилиса также напомнил, что вопрос бесперебойного обеспечения населения теплом остается одним из самых важных в последние годы. Состоя­ние инженерной инфраструктуры находится на постоянном контроле Главы государства, без громких отчетов и пафоса по всей стране идет масштабная модернизация обветшалых котельных, инженерно-коммунальных сетей, о чем Касым-Жомарт Токаев рассказал в недавнем интервью газете «Аnа tіlі».

Мажилисмены также ознакомились с ходом работ на гидроцехе в городе Жезказгане. Как отметил Ерлан Кошанов, проблема обеспечения питьевой водой Жезказгана по сей день остается одной из самых чувствительных. В 2021 году Глава государства поручил решить эту проблему. На сегодня проделана определенная работа, но остается еще много вопросов.

– Жители Жезказгана должны получить качественную питьевую воду как можно быстрее. От этого вопроса во многом зависит здоровье людей и настроение в регио­не. Это общая задача для всех – министерств, акимата. Депутаты также активно занимаются этим вопросом и держат ситуацию на своем постоянном контроле, – сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что вопрос обеспечения питьевой водой Жезказгана планируется решить за счет подземных источников по двум водоводам – Эскулинскому и Уйтас-Айдосскому. На сегодня разработаны все необходимые проект­ные документы, намечены конкретные объемы работ, выделено первоначальное финансирование. На встрече прошло всестороннее обсуждение имеющихся проблем с участием представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, а также руководства области. По его итогам председатель Мажилиса подчеркнул, что в течение 2025 года должны быть предприняты решительные шаги для максимального решения всех вопросов и обеспечения Жезказгана питьевой водой.

В ходе поездки депутаты также ознакомились с деятельностью Дворца школьников в городе Сатпаеве, ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в областном центре, а также встретились с представителями общественности Жезказгана.

#мажилис #регионы #экология #Улытау

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