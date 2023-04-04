Как поддерживают волонтерское движение в Астане

Свежий выпуск
15
Аманжолова Айман
[email protected]

В Астане продолжает активно развиваться волонтерское движение. Для желающих оказать свою помощь всем, кто в ней нуждается, в столице организована «Школа волонтеров». Подробнее об этой работе на онлайн-брифинге рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Кайрат Камбаров, передает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В молодежном ресурсном центре «Астана жастары» с 2014 года функционирует специальный отдел, который занимается развитием волонтерской деятельности и ее продвижением среди молодежи.

«Прежде чем принять нового человека, он проходит «Школу волонтеров». Это позволяет ребятам быть готовыми к разным видам деятельности волонтерства. Программа включает в себя модули по изучению истории страны, оказанию первой помощи, изучению менталитета разных стран, разрешению конфликтов. Как многие знают, добровольцы проделали огромную работу во время пандемии и до сих пор достойно выполняют свою работу: проявляют себя в сфере экологических, социальных, медицинских, событийных и чрезвычайных ситуаций. Также участвуют в международных, республиканских, городских концертах и мероприятиях», – рассказал Кайрат Камбаров.

Совместно с полицией, МЧС и Департаментом статистики волонтеры проводили рейды, в рамках которых рассказали населению о мерах безопасности в отопительный сезон, при весеннем наводнении, правилах поведения во время купального сезона, мерах защиты в общественных местах в период коронавирусной инфекции. Также они осуществляли разъяснительную работу по розыску пропавших без вести, а также приняли участие в раскраске объявлений по продаже запрещенных предметов.

«Три года подряд управлением реализуется проект «Малые гранты для поддержки волонтерских инициатив». В 2022 году из 98 участников были выявлены 20 победителей и награждены малыми грантами в размере 350 тысяч тенге. Проведено множество тематических мероприятий: курсы, турниры, мастер-классы по керамике, по рисованию песком. Грантополучатели охватывают Детские дома, Центры активного долголетия, малообеспеченные семьи. Проект будет реализован и в этом году. В конце 2022 года прошел фестиваль Volunteer fest, направленный на поощрение волонтеров и волонтерских групп и организаций, внесших свой вклад в решение социальных и общественно полезных задач», – добавил спикер.

Недавно, по случаю праздника Наурыз, стартовала благотворительная акция «Жүрек жылуы», которая продлится месяц. В рамках мероприятия оказывается помощь социально незащищенным слоям населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры. Глава государства первым прочитал письмо и исполнил желание его владельца. При этом президент выразил признательность молодым людям, начавшим это доброе дело.

#Астана #волонтеры

Популярное

Все
О перспективах развития и новых подходах
Ценники на заправках поменяются
Поддержка и стимулы
Имеете право
Большие проблемы маленького аула
Меньше видишь – больше съешь!
Опасно для жизни
Талант и чистота помыслов
Лоббизму нужен лобби
Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC
Элемент музыки, реактив творчества
Указ Президента Республики Казахстан
Все начинается с мелочей
«Проверки» на дорогах
В лидеры выходит «Кызылжар»
Указ Президента Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Мамочки в гневе
Степной батыр
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Огородить долговую яму
Три этапа для соискателей
Души прекрасные призывы
Глазами матерей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]