Почти 115 тысяч гектаров леса сгорело во Франции

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Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«С начала сезона - 115 тысяч гектаров», - сказал Нуньес в интервью телеканалу France 2.

В субботу министр сообщал, что площадь поврежденной от природных пожаров французской территории достигла рекорда в 98 тысяч гектаров.

Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем.