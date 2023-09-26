Как помочь ребенку справиться с буллингом

Число жертв детского буллинга (травли) ежегодно растет в Казахстане. Так, за последние несколько лет этот показатель вырос на 3,7%.

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По данным исследования Национального центра общественного здравоохранения Минздрава за 2022 год, 17,5% детей в стране время от времени подвергаются буллингу.

Исследование показало, что чаще всего буллингу подвергаются дети в возрасте 11 лет – именно в этом возрасте отмечена самая высокая доля жертв буллинга, которая снижается по мере взросления к 15 годам.

Как выяснилось в ходе опроса, показатели участия в буллинге среди мальчиков выше, чем среди девочек.

В Минздраве отметили, что для профилактики буллинга учителям очень важно проявлять бдительность, а родителям выстраивать доверительные отношения с ребенком.

Специалисты считают, что травля требует раннего вмешательства, поскольку ребенок не должен остаться один на один с насилием.

О примере активного и своевременного вмешательства родителей в ситуацию с признаками буллинга, рассказала мама одного из столичных школьников.

Так, пятиклассники частной школы в Астане создали чат «без учителя», который попался ей на глаза. Забеспокоившись, она забила тревогу среди родителей учеников по поводу буллинга, поскольку в переписке звучали резкие и уничижительные высказывания в адрес двоих детей.

Родители проверили чаты своих детей, в результате чего выяснилось, что зачинщицей оказалась – девочка. Они провели профилактическую беседу и убедили детей удалить тот самый злополучный чат.

«Я уже ходила к директору нашей школы, узнала о наличии адаптационной и антибуллинговой работы в нашей школе. Каждый понедельник у детей классный час с классным руководителем, психологом либо приглашенным гостем. Рада, что большинство родителей в классе солидарны во мнении, что буллинг недопустим. Дети должны выработать в своем коллективе четкое понимание, что любой другой человек, независимо от его внешнего вида, формы поведения, должен быть уважаем. Дружить друг с другом они не должны, но научиться уважать друг друга – обязаны», – считает мама ученика, подвергшегося буллингу.

Психолог Раушан Кульманова предупреждает, что ситуацию с травлей ребенка нельзя пускать на самотек. Такое действие требует немедленного вмешательства тех родителей, чей ребенок подвергся травле или кибербуллингу, считает она.

«Родитель должен пойти к директору, классному руководителю, школьному психологу и озвучить проблему и, если буллинг только на начальной стадии, то можно вызвать родителей детей-зачинщиков, вызвать участкового инспектора и провести классный час в качестве воспитательной меры. Нужно довести до детей идею, что за действия именно такого характера последует ответственность, административная и даже уголовная», – рекомендует эксперт.

Как поясняет Кульманова, буллинг не следует путать с единичными случаями конфликтов, возникающими между детьми, когда лучше дать ребенку самостоятельно их решить и посмотреть, как он справляется, понаблюдать, подержать его.

«Буллинг – это травля и она повторяется систематически. С такой ситуацией ребенку одному не справиться, и в этом случае родитель обязан вмешаться», – заявила эксперт.