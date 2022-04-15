Общество
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Власова Александра
корреспондент

В Минздраве заверили: помощь нашим онкобольным оказывают в кратчайшие сроки.

Как функционирует «зеленый коридор» по онкопомощи в Казахстане, рассказала доктор медицинских наук, главный вне­штатный онколог Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова на эксперт­ном брифинге.

В частности, спикер отметила, что в 2021 году обновлен Стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан, в рамках которого с 2022 года внедрен «зеленый коридор», позволяющий сократить сроки обследования пациентов при подозрении на злокачественные новообразования. При этом лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для совершенствования этапности и маршрутизации пациентов оказание онкологической помощи разделено на три уровня в рамках интегрированной модели. На первом онкопомощь оказывается организациями ПМСП, на втором – онкологичес­кими диспансерами⁄центрами и онкологическими отделениями областных многопрофильных больниц. А на третьем задействованы высокотехнологичные центры радиационной онкологии и республиканские онкологичес­­кие организации.

– Большое внимание уделяется повышению доступности для пациентов диагностичес­ких услуг при установлении диагноза злокачественных новообразований, соблюдению сроков по маршруту пациента. Так, консультации специалистами и обследование пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в амбулаторных условиях проводятся по «зеленому коридору» – вне общей очередности и ограничений, в течение 18 рабочих дней, – подчерк­нула онколог.

Она отметила, углубленное обследование пациентов с подозрением на злокачественные новообразования с целью установления диагноза проводится в течение 15 рабочих дней с ­момента обращения в онкоцентр, с ­целью уточнения тактики лечения и персонификации терапии – в течение 30 рабочих дней.

Между тем, по данным Минздрава, по итогам 2021 года отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 9,8%, что связано с активизацией оказания медпомощи в регионах в рамках ситуации с COVID-19. В 2021 году выявлено 1 932 случая рака, из них на первой стадии – 49%. В структуре онкологической заболеваемости на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак легкого, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак желудка, на пятом – рак шейки матки. 59,8% в возрастной структуре заболевших – лица трудоспособного возраста.

В свою очередь заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Жангарашева подчеркнула, что ранняя свое­временная диагностика и лечение рака являются приоритетными задачами социальной политики в отечественном здравоохранении. С 2018 года в стране реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018–2022 годы, который предусматривает развитие профилактики, ранней диагностики, кадрового потенциала, науки и внедрение инте­грированной модели оказания онкологичес­кой помощи.

Она отметила, что ежегодно более 2,5 млн граждан проходят скрининговые исследования. Их 3 вида: на раннее выявление рака шейки матки (среди женщин 30–70 лет), рака молочной железы (среди женщин 40–70 лет) и рака толстой кишки (среди мужчин и женщин 50–70 лет).

Стоит отметить, что с 2019 года пациентам с подоз­рением на онкологические заболевания КТ и МРТ проводятся бесплатно. В 2021 году проведено 62 660 исследований. Также проводится радионуклидная диагностика – позитронно-эмиссионная томография. В прошлом году ПЭТ-исследованиями охвачено 10,5 тыс. пациентов.

Применяются современные молекулярно-генетические, иммуногистохимичес­кие исследования, таргетная терапия, минимальноинвазивные, лапороскопические, органосохраняющие операции. По данным за 2021 год, пролечено более 143 тыс. пациентов, хирургичес­кое лечение получили почти 29 тыс. пациентов.

В двух центрах томотерапии оказывается высокотехнологичная лучевая терапия взрос­лым и детям. В семи регионах уже установлены линейные ускорители, в текущем году они будут запущены в Караганде, Жамбылской области и Шымкенте. В 2021 году внедрена также и радиойодтерапия для лечения рака щитовидной железы и тиреотоксикоза в Центре ядерной медицины и онкологии Семея.

В 2023 году планируется окончание строительства нового корпуса Национального научного онкоцентра, который станет цент­ром международного уровня, где пациенты смогут получить весь комплекс медицинской помощи от ранней диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, не выезжая за рубеж. В центре будут представлены такие методы диагнос­тики и лечения, как радионуклидная, протонная, лучевая, лазерная терапия, а также клеточная иммунотерапия. Кроме того, здесь будет циклотрон для производства радиофармпрепаратов, что даст возможность помимо клинической деятельности участвовать в проведении научных исследований по разработке и совершенствованию методик диагностики и лечения онкозаболеваний. Будут установлены два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии и внедрен один из видов дистанционной лучевой терапии – протонная терапия.

В Минздраве уверены, что новые технологии позволят врачам улучшить качество жизни пациентов и увеличить выживаемость при злокачественных новообразованиях, а в перспективе сделать медицинский туризм одним из приоритетных направлений центра.

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