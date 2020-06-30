Как распознать сайт-подделку, рассказал эксперт

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин поделился информацией о том, как распознать сайт-подделку, сообщает Ria.ru.
"Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали — отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет", - сказал Щельцин.
По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка.
"Мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку", - добавил он.
Эксперт также советует обращать внимание на доменное имя.
"Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали — отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет", - сказал Щельцин.
По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка.
"Мошеннические сайты не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются "быть похожими" на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку", - добавил он.
Эксперт также советует обращать внимание на доменное имя.