Как развивается массовый спорт

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Женис Байтурин

Здоровый образ жизни граж­дан – базовые условия формирования здоровой нации. Об этом говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручив Правительству пересмотреть подходы к финансированию массового и детского спорта. То есть это вопрос перспективы. А как решается этот вопрос в регионах сегодня?

В Актюбинской области функ­ционируют 32 детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются свыше 9 тыс. детей. Еще 36 тыс. подростков посещают дворовые клубы. В этом году увеличен штат тренеров-преподавателей ДЮСШ – их стало больше на 105 человек. Все районные ДЮСШ имеют филиалы в сельских округах – они действуют в 62 селах. На укрепление их материально-технической базы в 2019 году было выделено 40 млн тенге, а в 2020 году – 115 млн. Для желающих заниматься спортом доступно более 1 800 спортивных объектов. Активно продолжается строительство новых спортивных сооружений. К примеру, с начала года в эксплуатацию введены лыжероллерная трасса в Актобе и ФОК с бассейном в селе Уил. Продолжается строительство еще пяти физкультурно-оздоровительных комплексов в райцентрах Каргалинского, Темирского, Мугалжарского, Хромтауского районов, а также в селе Коктау Хромтауского района. При поддержке Samruk-Kazyna Trust начато возведение ФОКа на базе ДЮСШ в городе Эмба Мугалжарского района. Ожидается, что в 2022 году физкультурно-оздоровительными комплексами будут обеспечены все районы области.

Также в рамках социальной ответственности бизнеса в Актобе завершается строительство триатлон-парка, а в рамках «Дорожной карты занятости» в текущем году планируется выделение средств на строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями и четырех спортивных комплексов ангарного типа в селах Жаркамыс, Жарлы, Жагабулак и Курылыс.

В целом в настоящее время занятиями физической культурой и спортом охвачено более 32% населения региона. На днях в ходе объезда детско-юношеских спортивных школ Актобе аким облас­ти Ондасын Уразалин поручил увеличить охват в особеннос­ти подрастающего поколения. Как он отметил, сегодня в рамках реа­лизации поручения Президента необходимо максимально эффективно использовать все имеющие­ся спортивные секции, клубы, школы, и открывать новые. При этом особое внимание должно быть уделено повышению доступности занятий массовым и детским спортом.

Ознакомившись с материально-техническим обеспечением ОДЮСШ № 4 по борьбе, глава региона поддержал просьбу администрации о строительстве на территории школы еще одного здания для того, чтобы больше детей могли заниматься этим видом спорта. Секции борьбы традиционно пользуются высоким спросом у актюбинцев. До конца года поручено утвердить проектно-сметную документацию.

В ДЮСШ № 1 аким поручил уполномоченным органам выяс­нить причины появления трещин на стенах и устранить их. Объект был введен в эксплуатацию в 2016 году. Глава регио­на осмот­рел и триатлон-парк, благоуст­ройство которого прак­тически завершено. В настоящее время здесь на 100% готовы беговая и велосипедная дорожки, установлено освещение, налажена система полива. В соответствии с пожеланиями населения обустраи­ваются пешеходные дорожки. Будет установлен большой LED-экран в виде арки. Триатлон-парк должен стать максимально комфортным. Вне зависимости от возраста и времени года здесь должно быть удобно всем – и тем, кто профессионально занимается спортом, и любителям, и тем, кто просто вышел на пешую прогулку.

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