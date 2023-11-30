Как развивают способности одаренных и талантливых детей в Астане

В столице налажена система работы с детьми, начиная с дошкольного возраста до учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, направленная на всестороннее развитие как интеллектуальных, так и творческих способностей юных дарований. О том, как ведется эта работа, на брифинге в Службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржангуль Каирбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Фото: с сайта акимата Астаны

Учитывая возрастные особенности детей, для воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся начальных классов проводятся такие олимпиады как «Жұлдызды жол», творческий конкурс «Елорда еркетайы», спортивное мероприятие «Бестемше», городской конкурс исследовательских работ и научных проектов для учащихся 2-7 классов «Зерде», республиканская предметная олимпиада среди учащихся 2-4 классов и другие.

Для школьников среднего звена проводится юниорская олимпиада по общеобразовательным предметам, республиканская предметная олимпиада для 5-6 классов, для учащихся 7-8 классов - Национальная олимпиада по географии и Национальная олимпиада по химии и биологии.

Победители и призеры этих интеллектуальных турниров награждаются дипломами Республиканского научно-практического центра «Дарын», медалями и ценными призами.

Для старшеклассников в столице проводятся президентская и лингвистическая олимпиады республиканского уровня, конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам, городские и республиканские чтения: «Абай оқулары», «Ақселеу оқулары», «Қадыр оқулары», «Мағжан оқулары», интеллектуальные и творческие конкурсы: «Абай әлемі», «Моя малая Родина», «Моя инициатива – моей Родине», международная STEM олимпиада, Республиканский турнир по робототехнике «Robotek Grand Tournament», конкурс научно-технических проектов по робототехнике.

«Ежегодно растет как количество участников, так и качество олимпиадного движения. Только за 2023 год олимпийцы Астаны завоевали 522 медали, из них 265 международного и 257 республиканского уровней.

Сборная команда г. Астаны ежегодно завоевывает звание «Лучшая олимпийская команда». Для качественной подготовки и успешных выступлений в интеллектуальных олимпиадах «Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны» во время каникул проводятся учебно-тренировочные сборы, к проведению которых привлекаются бывшие победители и призеры международных олимпиад прошлых лет», - рассказала спикер.

В помощь выпускникам в выборе профессии и учебного заведения в Центре функционирует профориентационная служба «Qabilet».

Основная цель данной службы направлена на выявление интеллектуальных способностей и профессионального самоопределения личности для учащихся 7-11 классов, предрасположенности учащегося к какой-либо профессии с учетом его психологии, навыков, знаний, талантов и предпочтений.

«С целью стимулирования и поощрения одаренных детей ежегодно проводится встреча акима с одаренными учащимися столицы – победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов.



Учащиеся награждаются благодарственными письмами от имени акима Астаны и денежными сертификатами. Благодаря системной и плодотворной работе образования в Астане имена столичных школьников часто звучат на интеллектуальных международных аренах.

Победители и призеры международных рейтинговых олимпиад (IMO, ICho, IPho, IGeo, IOI, IOL) становятся обладателями образовательных грантов в казахстанских вузах, а также получают приглашения для обучения в престижные зарубежные университеты со 100 % скидкой», - подчеркнула заместитель главы Управления образования.

Благодаря всесторонней поддержке государства и выдающимся успехам казахстанских школьников впервые в истории в июле 2024 года в Астане пройдет одна из престижнейших мировых олимпиад – Международная олимпиада по биологии.