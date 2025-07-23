После того как казахстанцы пожаловались на низкий уровень сервиса в туристической зоне возле озера Алаколь, Глава государства поручил Правительству проверить состоя­ние всех популярных мест отдыха. В Карагандинской области с инспекцией побывал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Министр посетил Балхашскую курортную зону, отметив, что после капитального ремонта трассы поток отдыхающих к уникальному озеру значительно вырос. А вот корреспондент «Казахстанской правды» вместе с представителями нацкомпании «ҚазАвтоЖол» отправилась в Каркаралинск, который тоже притягивает туристов со всего Казахстана. Отмечу, что каркаралинский регион привлекателен своим уникальным горнолесным оазисом – с альпийскими соснами, прохладными озерами и причудливыми скалами.

Выбирая маршрут, туристы, как правило, учитывают расстояние до места назначения и состояние дороги. От Караганды до Каркаралинска – чуть больше 200 км. Дорога проходит по степи. Это, конечно, не автобан, но на трассе вполне добротное асфальтное покрытие. Сейчас здесь идет средний ремонт на двух участках, общая протяженность которых составляет 85 км. Остальные 115 км дороги были приведены в порядок за предыдущие четыре года.

Делаем остановку на одном из отрезков дороги, где сейчас идет ремонт. Здесь работает один асфальтоукладчик и несколько катков. Подрядчик уже укрепил основание и уложил нижний слой асфальтобетона, сейчас работники укатывают верхний.

– Первый слой – из крупнозернистого асфальтобетона, его толщина – шесть сантиметров, верхний – из мелкозернистого толщиной в четыре сантиметра, – комментирует заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК ҚазАвтоЖол» Еркын Динмухамед. – Этого вполне достаточно при нынешней интенсивности движения на дороге. Она здесь составляет около 5 500 машин в сутки. Конечно, во время туристического сезона бывает и выше, а зимой – спадает.

Интересуюсь, почему бы не провести капитальный ремонт или реконструкцию, как это сделано с трассой на Балхаш. Ведь направление на Каркаралинск тоже пользуется популярностью, и поток туристов с каждым годом будет только расти.

– Средний ремонт гораздо дешевле капитального. К тому же его реализация занимает более короткий срок – один-два года, – поясняет представитель АО «НК ҚазАвтоЖол». – Хочу отметить, что капремонт обычно проводится на тех участках, где покрытие и основание находятся в очень неудовлетворительном состоянии. А здесь дорога нормальная, дефекты только на асфальте.

Заказчик отмечает, что подрядчик дает двухлетнюю гарантию на свою работу. А следующие три года – это межремонтный период. Получается, что в течение ближайших пяти лет трасса на Каркаралинск не потребует дополнительных финансовых вложений.

Едем дальше и замечаем, что на протяжении почти всего пути нет благоустроенных стоянок с теплыми туалетами. Есть только холодные – и тех всего три.

Первый и пока единственный сан­узел установили на въезде в Каркаралинск. Его обустроили по заказу «ҚазАвтоЖола». Он разделен на две части – мужскую и женскую. Есть две раковины – с мылом и горячей водой. А вот с туалетной бумагой в кабинках – дефицит.

– Если честно, трех холодных туалетов и одного санитарно-гигиенического узла для трассы протяженностью 200 километров мало, – признает заказчик. – Но это туристическое направление только начинает развиваться. Мы надеемся, что бизнес будет подключаться к дальнейшему развитию придорожной инфраструктуры.

На стоянке встречаем автотуристов, которые перекусывают, сидя в беседке. Гульсима Маутханова вместе с родными приехала сюда из Алматинской области. Туристка признается, что давно мечтала своими глазами увидеть красоты Каркаралинского нацио­нального природного парка.

– Я учитель, на уроках всегда рассказываю своим ученикам о Каркаралинском заповеднике, – с улыбкой говорит Гульсима

Маутханова. – И вот сама в первый раз приехала посмотреть на эти живописные места. Мы с семьей путешествуем на своей машине. Дорога до Каркаралинска в хорошем состоянии. Хотелось бы, чтобы возле трассы было больше мест отдыха, кафе, СТО и автозаправок. Туалеты тоже очень нужны.

Въехав в Каркаралинск, замечаем, что в городе идет благо­устройство и ремонт дорог. Отдыхающих это не пугает. Они едут или напрямую в заповедник, или на турбазу, где заранее забронировали места. Надо отметить, что в Каркаралинском районе сейчас расположено 40 зон отдыха, которые за сезон могут принять около 3 000 человек. Однако туристов сюда приезжает примерно в 10 раз больше. Поэтому в районе утвердили и осуществляют генеральный план развития туризма.

Как рассказал руководитель райотдела предпринимательства Нурлыбек Ильдебаев, в городе определена рекреационная зона «Бұғылы». Она занимает территорию в 75 га и примыкает к Каркаралинскому государственному природному парку. Сейчас здесь прокладывают инженерные сети. В следующем году будет объявлен аукцион по продаже земельных участков под строительство 56 гостевых домов и размещение глэмпингов.

Кроме того, на территории «Бұғылы» обустроят этноаул, парк развлечений, зону для экотуризма и горнолыжный комп­лекс с канатной дорогой. Благодаря последнему Каркаралинск сможет принимать гостей и летом и зимой.

Конечно, в Каркаралинске еще много работы по созданию инфраструктуры. Но уже сейчас можно сказать, что экотуризм, на который здесь делают ставку, будет пользоваться популярностью.