Как сдать ПЦР-тест на COVID-19 на дому и бесплатно
ПЦР-тест на коронавирус можно сдать бесплатно и дома. Пациенты, обратившиеся в поликлинику с симптомами пневмонии и COVID-19, могут рассчитывать на помощь специальной мобильной бригады, сообщает 1TV.kz.
Мобильная бригада, созданная в период карантина, состоит из врача и медсестры. Домой приходят к тем, у кого явные симптомы коронавируса.
"Если у человека есть сопутствующие заболевания, как правило, это не одно заболевание, или он выписан со стационара с осложнениями, допустим. То тогда, конечно, в бригаде могут быть и хирурги, эндокринологи, невропатологи", - поясняет врач мобильной бригады Жанат Нургазинов.
Лекарства мобильная бригада не выдает. В их обязанности входит взятие мазка на ПЦР, измерение давления, сатурации кислорода и общие рекомендации. Бесплатные препараты в рамках ОСМС можно получить только через участкового терапевта. Это антибиотики группы азитромицин. Остальные лекарства - два вида жаропонижающих и три вида антикоагулянтов в государственных поликлиниках появятся в конце августа. Знают ли об этом казахстанцы?
"Я сам переболел, в поликлинике бесплатно не выдавали. Выписали, пошел, купил".
"Да, у меня есть знакомые, которые заболели коронавирусом, и они пошли в поликлинику, и им дали бесплатно антибиотики". "У меня болели мама и папа. У них была пневмония, поражение легких 40%. Мы вызвали "скорую", к нам приехали, выписали таблетки, но в поликлинику мы не обращались. Я не знала, что можно было получить бесплатно".
По словам врача, о возможности получить те же антибиотики бесплатно, должен информировать сам участковый врач.
"В любом случае должны говорить, что в аптеке, в реестре есть и, пожалуйста, мы рецепт выписываем, пациент идет в аптеку или даже если не он идет, родственники ближайшие приходят с удостоверением личности того, кто находится на амбулаторном лечении и не может посещать поликлинику, или на домашнем карантине", - говорит Жанат Нургазинов.
Тем временем работа фильтр - кабинетов в поликлиниках продолжается. Казахстанцы могут прийти на традиционный прием или выбрать альтернативу - консультацию по видеозвонку. Нуждается ли пациент в выезде мобильной бригады, решает врач. Главное сейчас - исключить большие очереди. Ведь дожидаясь приема и помощи медиков, можно сделать хуже. Причем не только себе, но и окружающим.
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