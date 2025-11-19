И почему это важно для промышленного потенциала республики

10 октября 2025 года пресс-служба МЧС РК сообщила о рабочей поездке председателя Комитета промышленной безопасности Рашида Дубаева в Павлодарскую область. В рамках поездки он посетил ТОО «УПНК-ПВ» (Установка прокалки нефтяного кокса), где ознакомился с процессом производства прокаленного нефтяного кокса и обсудил меры по обеспечению промышленной безопасности.

Для получения прокаленного нефтяного кокса используют сырой нефтяной кокс, производимый ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Тогда как работа УПНК в целом, а предприятию в этом году исполняется 10 лет, позволила обеспечить производственный суверенитет, то есть сделать страну независимой от какого-либо внешнего влияния в конкретном сегменте производства. Что такое производственный суверенитет и как работает компания, входящая в бизнес-структуру Тимура Кулибаева – в материале корреспондента Kazpravda.kz

О чем вообще речь?

В 2020-е годы тема производственного суверенитета стала одним из центральных вопросов мировой экономической политики, так как глобальные цепочки поставок пережили несколько масштабных кризисов: от пандемии до санкционных ограничений, переориентации транспортных коридоров и изменений внешнеторговой политики ведущих государств. Даже развитые экономики столкнулись с уязвимостью, когда критически важные компоненты и материалы оказались вне зоны быстрого доступа. США, Европейский союз, Япония и Китай запустили программы реиндустриализации, направленные на возвращение стратегических производств на национальную территорию и создание автономных технологических цепочек.

На протяжении тридцати лет и экономика Казахстана опирается преимущественно на экспорт сырья, при этом импорт готовых продуктов и компонентов существенно ограничивает развитие инженерных компетенций, промышленной кооперации и технологической самодостаточности. Любой сбой в логистике или внешнеполитические решения оказывают прямое влияние на себестоимость, сроки поставок и конкурентоспособность национальных производителей.

На этом фоне кейс предприятия УПНК в Павлодаре иллюстрирует, как частные инвестиции создают отраслевую стратегическую устойчивость. Производство прокаленного нефтяного кокса позволило замкнуть все необходимые процессы внутрь страны на уровне одного предприятия, что обеспечило отечественный рынок критически важным сырьем, снизив зависимость от внешних поставок. За десять лет предприятие сформировало устойчивую производственную экосистему и продемонстрировало, что производственный суверенитет может быть достигнут не декларативно, а через работающие технологические решения и управленческие практики.

Что за суверенитет?

Производственный суверенитет понимается как способность государства самостоятельно обеспечивать себя критически важными материалами, компонентами, технологиями и промышленными компетенциями. Это характеристика зрелой экономики, которая сохраняет устойчивость независимо от внешних решений и колебаний международных рынков. Суверенитет включает несколько составляющих: наличие производственных мощностей, инженерных кадров, локализованных цепочек переработки, технологической независимости и развитой логистической инфраструктуры.

Смысл производственного суверенитета заключается в возможности выпускать готовую продукцию и полном контроле над всеми ключевыми звеньями цепочки производства: от сырья до финального компонента. Государства, которые вынуждены импортировать критические элементы, неизбежно становятся более уязвимыми.

Для Казахстана вопрос производственного суверенитета имеет стратегическое значение. Санкционные и геополитические ограничения последних лет усилили еще раз “подсветили” этот вопрос. Так, некоторые поставщики сырья для алюминиевой отрасли оказались недоступны. Главный инженер УПНК Иван Федоров подчеркивает, что это стало прямой угрозой для отечественных производителей.

«Если всё делается в рамках одного региона, одной страны, оно меньше подвержено колебаниям на рынке – и не только ценовым», – говорит Иван Федоров.

Как это работает?

ТОО «УПНК-ПВ» осуществляет прокалку нефтяного кокса: подвергает сырой нефтяной кокс высокотемпературной обработке, в процессе которой удаляются летучие компоненты и влага, увеличивается плотность и уменьшается удельное электросопротивление, что позволяет на выходе получать прокаленный кокс с необходимыми характеристиками.

«На территории Павлодарского региона и в целом на территории Республики Казахстан организован полный цикл производства алюминия: от глинозема до первичного металла. Наш завод замкнул две эти отрасли и сделал алюминиевую промышленность абсолютно не зависящей от внешних факторов» – говорит Иван Фёдоров.

До 2015 года между добычей и переработкой нефтяного сырья и алюминиевой промышленностью Казахстана существовал технологический разрыв. Страна производила значительные объемы сырого нефтяного кокса, но не имела мощностей по его прокалке, что делало цепочку производства неполной. Сырье отправлялось на экспорт, а готовый прокаленный кокс закупался в России и Китае. Это увеличивало зависимость алюминиевого производства от внешних поставщиков, снижало его устойчивость и повышало себестоимость выпуска первичного алюминия.

Попытки организации прокалки предпринимались на атырауском производстве, однако проект не обеспечивал стабильность и качество, необходимые для нужд отрасли. Казахстан фактически не располагал собственным технологическим центром, способным обеспечить производство важного продукта на регулярной основе.

Стратегическое видение, отличающее все проекты, в которые инвестирует Тимур Кулибаев, не только помогло УПНК обеспечить внутренние нужды Казахстана, но также позволило занять конкурентное положение на международных рынках. УПНК – один из ключевых проектов в области глубокой переработки сырья в Казахстане за все годы независимости, реализованный на частные инвестиции.

Что это значит для отрасли и экономики?

УПНК является своего рода ориентиром для развития отечественной экономики. Появление высокотехнологичного производства сформировало новые рабочие места, увеличило потребность в инженерных компетенциях и расширило налоговую базу региона.

«Для региона это в первую очередь создание рабочих мест и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью» – говорит Иван Фёдоров. – Сопутствующие процессы, логистика, перевозки, услуги – тоже получили развитие. То, что мы доставляем, это дополнительная работа и для железной дороги, и для автоперевозчиков. Отмечу, мы относимся к крупным налогоплательщикам. Кроме того, нас включили в список стратегических видов производства» – рассказал сказал Иван Фёдоров.

С первых этапов проект УПНК создавался как высокотехнологичное предприятие с максимально автоматизированной производственной архитектурой. Завод изначально внедрил современные распределенные системы управления, цифровые контуры контроля качества и оборудование, обеспечивающее минимизацию человеческого фактора.

«Грамотно подобранная технологическая цепочка с высокой автоматизацией ещё на старте проекта позволила нам как специалистам и предприятию в целом быть в авангарде научно-технического прогресса» – сказал Федоров.

Предприятие создало полноценную производственную базу, соответствующую мировым стандартам, и сформировало новую отраслевую специализацию.

«Производство прокаленного кокса до нас почти не было реализовано в Казахстане. Мы своей работой развили именно это направления – коксохимию и нефтехимию» – говорит главный инженер УПНК.

Завод стал центром компетенций, вокруг которого формируются новые инженерные практики и технологические стандарты. Здесь, для того, чтобы проиллюстрировать масштабы, нужно отметить, что едва разменяв первую пятилетку работы, УПНК поставили рекорд, в 2021 году была переработана миллионная тонна сырого нефтяного кокса.

Завод обеспечил Казахстан собственным источником прокаленного нефтяного кокса, снял импортозависимость, укрепил алюминиевую отрасль и создал условия для устойчивого промышленного развития. Результат работы предприятия отражается в устойчивом развитии региональной экономики, создании рабочих мест, укреплении налоговой базы и формировании технологической независимости страны. Казахстан получает возможность строить промышленную политику на основе внутренних компетенций, собственных производственных ресурсов и долгосрочной инженерной школы.