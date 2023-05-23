Как в Астане отметят День защиты детей

Акимат Астаны готовит более 50-ти мероприятий, посвященных Дню защиты детей, которые включают в себя конкурсы, развлекательные программы, интеллектуальные игры, мастер-классы, челленджи, выставки творческих работ, музыкально-театрализованные фестивали и выставки-презентации с привлечением родительской общественности. Подробнее о них на онлайн-брифинге рассказал заместитель руководителя Управления образования города Серик Адылбаев, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Так, в рамках празднования Международного Дня защиты детей в Астане пройдет республиканская акция «Балалардың игілігі үшін».

«Уникальной особенностью празднования Международного Дня защиты детей станет одномоментный флешмоб с воздушными шарами «Веселая зарядка» среди самых юных жителей столицы – воспитанников детских садов. Марафон юных футболистов и матчи с игроками футбольных команд города Астаны тоже в одно время начнутся на спортивных площадках организаций образования. Мастер-классы по активным видам спорта STREET WORKOUT пройдут для подростков на городских площадках города», - сообщил Серик Адылбаев.

На пешеходной аллее «Арбат» в честь праздника развернут настоящий город юных мастеров «Энергия детства» при активном участии организаций дополнительного образования.

На ярмарке детского досуга «Ура! Каникулы» жители и гости города смогут выбрать столичные и загородные лагеря отдыха.

Свыше 100 юных художников столицы примут участие в массовом пленэре «Детство рисует лето». Асфальтный вернисаж «БОРФЕСТ» ждет самых маленьких жителей города, которые в этот день на набережной реки Есиль развернут яркий и радужный мир своими рисунками.

На технодроме «SUPER кросс» жители и гости столицы познакомятся с проектами по радио и робототехнике, судо и авиамоделированию. Масштабно и красочно выстроена концертная программа с участием творческих коллективов музыкальных школ, школ искусств и Дворцов школьников. В программе будут мастер-классы по прикладному искусству, шоу мыльных пузырей. Впервые ребята изготовят мега-панно, соединив свои рисунки в единый формат. Завершится праздничный день супердискотекой для взрослых и детей, где будут звучать знакомые с детства песни из любимых мультфильмов, хиты современных дней.

«С целью развития интереса детей к различным видам театрального искусства планируется посещение «Театра кукол» детьми из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, 1 июня планируется провести акцию «Безопасный аттракцион», где дети смогут посетить детские аттракционы до обеда бесплатно, после обеда с 50% скидкой. Все проводимые мероприятия будут опубликованы в социальных сетях», - резюмировал спикер.