Как в Астане прошла Президентская елка

Фото пресс-службы акимата Астаны

Сегодня, 25 декабря по всему Казахстану проводится президентская елка. В столице в честь праздника устроили красочное шоу-представление, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Детская новогодняя елка "Қош келдің, Жаңа жыл – жаңа белес, жаңа арман" прошла в Астане.

На елку от имени главы государства были приглашены 200 юных астачан. Среди них дети-сироты, дети с особыми потребностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве и т.д.

Было организовано красочное шоу-представление и развлекательная программа с участием артистов и супергероев из мультфильмов.

Кроме сладкого подарка с игрушками, дети получили подарочный сертификат на приобретение одежды и спортивного рюкзака.

С наступающим Новым годом их поздравил аким Астаны Женис Касымбек.

"Будущее страны – в руках детей. Целый год дети трудились, хорошо учились. Желаю исполнения желаний, реализации намеченных планов и хороших отметок. С наступающим Новым годом!", - сказал аким столицы Женис Касымбек.

В районных акиматах в предновогодние дни также проводятся елки для юных жителей столицы.