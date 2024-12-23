Как в Казахстане будут модернизировать изношенную инфраструктуру

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На заседании рассмотрены основные положения соответствующего национального проекта.

Нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» нацелен на снижение аварийности и износа инженерных сетей, повышение качества и надежности коммунальных услуг. Для генерации электроэнергии планируется реализация 15 проектов по вводу новых мощностей суммарно до 5 259 МВТ, а также ремонт и реконструкция 14 действующих объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт, обновление действующих активов приведет к снижению износа в среднем на 15%. В ходе модернизации планируется охватить 86 тыс. км коммунальных сетей.



Вице-премьер Канат Бозумбаев доложил, что актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.

Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении – с 62% до 45%, водоснабжении – с 39% до 34%, водоотведении – с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.



Премьер Олжас Бектенов отметил значимость разработанного Национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.

В нацпроекте также уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.

«Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения – это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тыс. рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Кабмина поручил министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ.

О планах по реализации нацпроекта доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, глава Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев. Также с комментариями выступили вице-премьер Тамара Дуйсенова, председатель Национального Банка Тимур Сулейменов.

По итогам совещания одобрены подходы Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.