Как в Казахстане будут модернизировать изношенную инфраструктуру

Правительство
40
Гульмира Кунапия
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: правительство РК

На заседании рассмотрены основные положения соответствующего национального проекта.  

Нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» нацелен на снижение аварийности и износа инженерных сетей, повышение качества и надежности коммунальных услуг. Для генерации электроэнергии планируется реализация 15 проектов по вводу новых мощностей суммарно до 5 259 МВТ, а также ремонт и реконструкция 14 действующих объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт, обновление действующих активов приведет к снижению износа в среднем на 15%. В ходе модернизации  планируется охватить 86 тыс. км коммунальных сетей.  
 
Вице-премьер Канат Бозумбаев доложил, что актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.

Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении – с 62% до 45%, водоснабжении – с 39% до 34%, водоотведении – с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств. 
 
Премьер Олжас Бектенов отметил значимость разработанного Национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.  

В нацпроекте также уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.  

«Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения – это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тыс. рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Глава Кабмина поручил министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ.  

О планах по реализации нацпроекта доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, глава Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев. Также с комментариями выступили вице-премьер Тамара Дуйсенова, председатель Национального Банка Тимур Сулейменов. 

По итогам совещания одобрены подходы Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

#Бектенов #ЖКХ #износ #Нацпроект

Популярное

Все
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел вице-президент республиканской федерации
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке
Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики
Банковскому омбудсмену расширили полномочия
В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее
Император Японии Акихито отмечает 91-летие
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае
Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации
Падение учителя с ёлки в Семее: уволен глава городского управления образования
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Время выбрало нас
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Столп национальной духовности
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Цель – устойчивость и развитие
Справедливое общество для всех
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Владимир Путин прилетел в Астану
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Здесь растят специалистов XXI века
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
Создание Фонда фондов венчурных инвестиций обсудили в прави…
Производство продуктов питания увеличилось на 2,1% в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]