Как в кино

Колонка обозревателей
54
Асель Муканова

Последние события все чаще заставляют произносить эту фразу. Жаль лишь, что с негативным оттенком.

фото из архива "КП"

В очереди в поликлинике, в магазине, в бане – все разговоры только о деле Куандыка Бишимбаева. Кажется, сегодня имя экс-министра знакомо каждому казахстанцу. Лично я не припомню, чтобы судебный процесс так живо обсуждался повсюду и практически всеми.

Интерес подогревается онлайн-трансляцией заседаний: достаточно ввести в поисковик нужные слова, и тебя перенаправят на прямой эфир. Люди часами следят за дачей показаний и другими судебными процедурами, а затем со знанием дела высказывают собственное мнение.

Много комментариев и в соцсетях. Кто-то недоумевает от абсурдности происходящего и проецирует материалы хоть и громкого, но одного уголовного преследования на всю окружающую нас действительность.

«Как в кино», – написала одна блогер по этому поводу. И я не могу с ней не согласиться.

Кадры фильма-катастрофы напоминают и съемки затопленных регионов страны. Любительские видео и хроники МЧС становятся вирусными, собирают тысячи комментариев, в основном, конечно, гневных и сочувствующих.

Весна вновь пришла неожиданно для властей, возмущаются казах­станцы. Другие осторожно замечают: при чем тут власть, это ж природная стихия?! И, в принципе, с ними можно было бы в какой-то мере согласиться, если б не мил­лиарды тенге, выделенные на предупреждение паводков.

«Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, мог­ли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприя­тия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Республиканского штаба.

Ни убавить, ни прибавить. Ос­тается только собирать гуманитарную помощь, что казахстанцы и начали активно делать.

Тревожная обстановка нагне­тается и геополитической ситуацией. В мире прямо сейчас происходит около полусотни вооруженных конфликтов. И некоторые не так далеко от нас.

Мы еще не отошли от шока, вызванного ужасающим терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как раз в ту ночь я в группе журналистов выезжала в командировку с пересадкой в московском аэропорту. И, надо признать, определенный страх перед вылетом был. Один из коллег даже отказался от участия в поездке в самый последний момент.

Его можно понять: путешествовать сегодня становится довольно опасно. Впрочем, как и ходить на концерты, выходить замуж за абьюзера, жить в зоне повышенного риска...

И все же на дворе весна! Хочется­ верить, что вместе с природой сбросит ледяные оковы и наша суровая действительность. Виновные понесут наказание, пострадавшие получат помощь. Специалисты будут работать на благо страны со всем профессионализмом. А народ с такой же вовлеченностью будет обсуждать нечто более позитивное, чем бесстыжие показания обвиняемого в жестоком убийстве собственной жены.

А тем, кто не «выгребает», тяжело переживает все эти события, просто хочется посоветовать на время «вык­лючить» это кино, не заходить в социальные сети, не читать новости и негативные комментарии. Возможно, это единственный, пусть и кажущийся кому-то малодушным, способ сохранить почву под ногами. Иногда лучше «переключить канал», чем погрязнуть в негативе.

Все колонки автора
#паводок #весна #страна #стресс #новости #неделя #Бишимбаев #Крокус #новости Казахстана

Популярное

Все
Получит ли развитие в Казахстане диковинный recycle art?
Благодаря спецпроекту дети из аулов могут заниматься любимой игрой
Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников
Асу Алмабаев: Буду драться с любым, кого назначит UFC
У этого города есть свои герои
Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Изначальный сценарий фильма «Александр Невский» – первая серьезная попытка вывести на экран взаимоотношения русского князя с Золотой Ордой
В 14-й раз к нам пришел фестиваль «Франкофонная весна»
Выявляют на ранних стадиях
Магический голос легендарного актера Иннокентия Смоктуновского наполнил особой душевностью фильмы об озере Маркаколь
Звезда Гадильбека Шалахметова
Просто встретились два одиночества
Латиница «оживает» на экране смартфона
Он жил на сломе эпох
Зайди в юрту – прими правильное решение
Мухтар Ауэзов прошел в Семипалатинске отличную школу жизни
Предупрежден – значит вооружен!
Потоки воды движутся на Кульсары
Кристина Гуляс свободно говорит по-казахски с 12–13 лет, а помогли ей друзья и соседи
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Париж еще узнает... Не количеством, а качеством собираются брать награды динамовцы
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Нефтедобывающая NCOC выплатила 12,4 млрд тенге за вред экологии
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Быть другим
Скажем по совести
Плывущие по асфальту
Комфортный камушек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]