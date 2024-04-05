Как в кино Колонка обозревателей 5 апреля 2024 г. 4:39 54 Асель Муканова Последние события все чаще заставляют произносить эту фразу. Жаль лишь, что с негативным оттенком. фото из архива "КП" В очереди в поликлинике, в магазине, в бане – все разговоры только о деле Куандыка Бишимбаева. Кажется, сегодня имя экс-министра знакомо каждому казахстанцу. Лично я не припомню, чтобы судебный процесс так живо обсуждался повсюду и практически всеми. Интерес подогревается онлайн-трансляцией заседаний: достаточно ввести в поисковик нужные слова, и тебя перенаправят на прямой эфир. Люди часами следят за дачей показаний и другими судебными процедурами, а затем со знанием дела высказывают собственное мнение. Много комментариев и в соцсетях. Кто-то недоумевает от абсурдности происходящего и проецирует материалы хоть и громкого, но одного уголовного преследования на всю окружающую нас действительность. «Как в кино», – написала одна блогер по этому поводу. И я не могу с ней не согласиться. Кадры фильма-катастрофы напоминают и съемки затопленных регионов страны. Любительские видео и хроники МЧС становятся вирусными, собирают тысячи комментариев, в основном, конечно, гневных и сочувствующих. Весна вновь пришла неожиданно для властей, возмущаются казахстанцы. Другие осторожно замечают: при чем тут власть, это ж природная стихия?! И, в принципе, с ними можно было бы в какой-то мере согласиться, если б не миллиарды тенге, выделенные на предупреждение паводков. «Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Республиканского штаба. Ни убавить, ни прибавить. Остается только собирать гуманитарную помощь, что казахстанцы и начали активно делать. Тревожная обстановка нагнетается и геополитической ситуацией. В мире прямо сейчас происходит около полусотни вооруженных конфликтов. И некоторые не так далеко от нас. Мы еще не отошли от шока, вызванного ужасающим терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как раз в ту ночь я в группе журналистов выезжала в командировку с пересадкой в московском аэропорту. И, надо признать, определенный страх перед вылетом был. Один из коллег даже отказался от участия в поездке в самый последний момент. Его можно понять: путешествовать сегодня становится довольно опасно. Впрочем, как и ходить на концерты, выходить замуж за абьюзера, жить в зоне повышенного риска... И все же на дворе весна! Хочется верить, что вместе с природой сбросит ледяные оковы и наша суровая действительность. Виновные понесут наказание, пострадавшие получат помощь. Специалисты будут работать на благо страны со всем профессионализмом. А народ с такой же вовлеченностью будет обсуждать нечто более позитивное, чем бесстыжие показания обвиняемого в жестоком убийстве собственной жены. А тем, кто не «выгребает», тяжело переживает все эти события, просто хочется посоветовать на время «выключить» это кино, не заходить в социальные сети, не читать новости и негативные комментарии. Возможно, это единственный, пусть и кажущийся кому-то малодушным, способ сохранить почву под ногами. Иногда лучше «переключить канал», чем погрязнуть в негативе. Все колонки автора #паводок #весна #страна #стресс #новости #неделя #Бишимбаев #Крокус #новости Казахстана