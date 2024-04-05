В очереди в поликлинике, в магазине, в бане – все разговоры только о деле Куандыка Бишимбаева. Кажется, сегодня имя экс-министра знакомо каждому казахстанцу. Лично я не припомню, чтобы судебный процесс так живо обсуждался повсюду и практически всеми.

Интерес подогревается онлайн-трансляцией заседаний: достаточно ввести в поисковик нужные слова, и тебя перенаправят на прямой эфир. Люди часами следят за дачей показаний и другими судебными процедурами, а затем со знанием дела высказывают собственное мнение.

Много комментариев и в соцсетях. Кто-то недоумевает от абсурдности происходящего и проецирует материалы хоть и громкого, но одного уголовного преследования на всю окружающую нас действительность.

«Как в кино», – написала одна блогер по этому поводу. И я не могу с ней не согласиться.

Кадры фильма-катастрофы напоминают и съемки затопленных регионов страны. Любительские видео и хроники МЧС становятся вирусными, собирают тысячи комментариев, в основном, конечно, гневных и сочувствующих.

Весна вновь пришла неожиданно для властей, возмущаются казах­станцы. Другие осторожно замечают: при чем тут власть, это ж природная стихия?! И, в принципе, с ними можно было бы в какой-то мере согласиться, если б не мил­лиарды тенге, выделенные на предупреждение паводков.

«Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, мог­ли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприя­тия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Республиканского штаба.

Ни убавить, ни прибавить. Ос­тается только собирать гуманитарную помощь, что казахстанцы и начали активно делать.

Тревожная обстановка нагне­тается и геополитической ситуацией. В мире прямо сейчас происходит около полусотни вооруженных конфликтов. И некоторые не так далеко от нас.

Мы еще не отошли от шока, вызванного ужасающим терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как раз в ту ночь я в группе журналистов выезжала в командировку с пересадкой в московском аэропорту. И, надо признать, определенный страх перед вылетом был. Один из коллег даже отказался от участия в поездке в самый последний момент.

Его можно понять: путешествовать сегодня становится довольно опасно. Впрочем, как и ходить на концерты, выходить замуж за абьюзера, жить в зоне повышенного риска...

И все же на дворе весна! Хочется­ верить, что вместе с природой сбросит ледяные оковы и наша суровая действительность. Виновные понесут наказание, пострадавшие получат помощь. Специалисты будут работать на благо страны со всем профессионализмом. А народ с такой же вовлеченностью будет обсуждать нечто более позитивное, чем бесстыжие показания обвиняемого в жестоком убийстве собственной жены.

А тем, кто не «выгребает», тяжело переживает все эти события, просто хочется посоветовать на время «вык­лючить» это кино, не заходить в социальные сети, не читать новости и негативные комментарии. Возможно, это единственный, пусть и кажущийся кому-то малодушным, способ сохранить почву под ногами. Иногда лучше «переключить канал», чем погрязнуть в негативе.