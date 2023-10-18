Как вернуть отданные дропперу деньги
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Какие документы нужны, чтобы вернуть деньги, переведенные дропперу, рассказали полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Для возврата похищенных мошенниками денег казахстанцы имеют возможность обратиться в гражданский суд на основании части 1 статьи 953 Гражданского кодекса РК «Неосновательное обогащение» в отношении дропперов.
Для подачи искового заявления нужны следующие документы: копия рапорта о внесении Вашего дела в ЕРДР, копия постановления о признании в качестве потерпевшего, ответ с банка о переводе на счет лица денег, допрос лица, на чей счет поступили деньги (дроппера).