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Как звучит адронный коллайдер
Юлия Миленькая

Государственный академический симфонический оркестр РК и Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова исполнили произведения известного молодого казахстанского композитора Рахат-Би Абдысагина.

Алматинский концерт «Призраки бессмертия», прошедший в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, был назван в честь одноименного произведения композитора.

– Великие произведения искусства и науки остаются вечными. Их творцы и первооткрыватели хоть уже не живут сейчас, но продолжают оказывать воздействие на развитие общества и до сих пор будоражат сознание людей, – пояснил Рахат-Би.

По его словам, музыкальный авангард – основная магистраль развития музыкального искусства в Европе. В Казахстане же он только зарождается. Собственно, прошедший концерт можно считать одним из знаковых для нашей музыкальной культуры. В Алматы впервые прозвучали шесть симфонических полотен молодого автора. Все произведения написаны с использованием новейших композиторских техник, которые разительно отличают современную академическую музыку от всего того, что было до нее: это и сериализм, и алеаторика, и шумомузыка, и микротоновая техника.

Во время исполнения кантаты для хора, органа и симфонического оркестра I raggi di Dante («Лучи Данте») Рахат-Би Абдысагин солировал на органе. Специально для этого он брал уроки у маэстро орган­ной музыки Габита Несипбаева.

– Наша совместная работа с Рахат-Би стала для нас обоих своеобразным вызовом, – отметил Габит Тулеутаевич. – Рахат-Би – разносторонний, образованный и эрудированный человек. Признаться честно, я никогда не слышал столько современной музыки в одном концерте, но мне было интересно.

Специально на концерт в Алматы прилетел и знаменитый британский дирижер Клемент Пауэр.

Рахат-Би на концерте предстал перед слушателями сразу в трех ипостасях: в качестве композитора, солиста, а также музыковеда, который предоставлял слушателям подробные и весьма познавательные комментарии о своих сочинениях.

Каждое написанное композитором полотно – вдохновение от поездок, встреч, новых полученных знаний. В частности, симфоническая картина для оркестра The Sacred Universe of Particles («Сакральный мир частиц») родилась благодаря пребыванию Рахат-Би в CERN (Европейском центре по ядерным исследованиям), расположенном около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Там находится большой адронный коллайдер.

– Искусство и наука – ярчай­шие проявления разума. Неслучайно великий композитор Людвиг ван Бетховен сказал: «Только искусство и наука возвышают людей». Современная классическая музыка появилась на рубеже XIX и ХХ веков. Именно тогда были совершены эпохальные открытия в науке, в корне изменившие наши представления о структуре мироздания. Поэтому современная академическая музыка и само ее появление закономерно. Именно эта музыка отражает нынешнее развитие цивилизации, – говорил слушателям композитор.

Напомним, что Рахат-Би Абдысагин – лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского, победитель национального проекта «100 новых лиц Казахстана». Он автор двух опер и более 150 музыкальных произведений. Его музыка звучит в знаменитых концертных залах Европы, Азии и Америки.

В 2019 году в 20-летнем возрасте казахстанский музыкант и композитор завершил обучение в докторантуре трех ведущих вузов Италии: Миланской консерватории им. Джузеппе Верди, римской академии «Санта-Чечилия» (по классу композиции) и Падуанской консерватории им. Чезаре Поллини (по классу фортепиано).

Свою симфоническую поэму для фортепиано и оркестра Qubylys композитор посвятил Абу Наср аль-Фараби, Жамбылу Жабаеву и Абаю Кунанбаеву.

– В своем трактате о музыке великий мыслитель аль-Фараби писал: «Музыка первого рода просто оставляет удовольствие, музыка второго рода вызывает и выражает страсти, музыка третьего рода возбуждает наше воображение». Современная академическая музыка, которой я занимаюсь, является музыкой третьего рода, – утверждает Рахат-Би Абдысагин.

В 2022 году в Германии в известном издательском доме Verlag Neue Musik Berlin вышел особый сборник его партитур Selected Solo Works (Sammelband). В него вошли работы, специально написанные для каждого инструмента симфонического оркестра соло. По мнению некоторых специалистов, Рахат-Би Абдысагин стал вторым в мире композитором, осуществившим подобный масштабный проект. До него это сделал выдающийся итальянский композитор Лючано Берио (1925–2003), создавший цикл «Секвенции». Также в ФРГ вышли три фортепианных компакт-диска казахстанского музыканта.

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