Какая погода ожидает казахстанцев 11-13 августа

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 августа, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, ожидаются дожди и грозы.

"Отрог cеверо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода", - отметили синоптики.

Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков.

На севере, востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха днем составит:

- на западе +30...+38°С;

- на северо-западе +23...+35°С;

- на севере +20...+28°С,

- в центре +23...+33°С;

- на востоке +18...+28°С;

- на юге, юго-востоке страны +23...+35°С,

- в горных районах +13...+20°С.