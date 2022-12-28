Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни уходящего года

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 29-31 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, метель, на юге, юго-западе, западе – гололед", - сообщили синоптики.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, добавили в Казгидромете.