Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили сезонный прогноз погоды по республике на лето 2022 года, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, летом ожидаются дни как с неустойчивым характером погоды - проливными дождями, грозами и освежающим северо-западным ветром, так и с погожими деньками.

"Согласно консультативному сезонному прогнозу на лето, в первые два летних месяца в западной половине республике температура воздуха прогнозируется выше нормы, а в восточной половине страны - около нормы. Более прохладным ожидается август - температурный фон в большинстве областей Казахстана прогнозируется в пределах климатической нормы, выше нормы предполагается только лишь на крайнем севере Казахстана", – говорится в сообщении.

В июне на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, несколько чаще дожди вероятны в северо-восточной половине республики, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны – в пределах нормы. В июле и августе, напротив, осадки предполагаются на большей части страны - около климатической нормы.

Отметим, сезонный прогноз погоды представляет собой описание осреднённых метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонений (аномалий) от климатических величин (многолетняя норма) для рассматриваемого сезона.

Сезонный прогноз на полугодие составляется два раза в год:

15 октября на холодное полугодие (ноябрь-март),

15 марта на теплое полугодие (апрель-октябрь).

Сезонный прогноз уточняется 4 раза в год: прогнозами на зиму, весну, лето и осень.

15 февраля на весну (март-май);

15 марта на теплый период (апрель-октябрь);

15 мая на лето (июнь-август);

15 августа на осень (сентябрь-ноябрь);

15 октября на холодный период (ноябрь-март);

15 ноября на зиму (декабрь-февраль).