Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Какие документы подписаны по итогам переговоров лидеров Казахстана и Турции

Президенты Казахстана и Турции провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции.

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения.

3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников.

4. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия.

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.

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