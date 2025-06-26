Какие изменения внесли в воинскую службу в Казахстане

Армия
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Сенаторы одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций между центральными госорганами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 

Принятые поправки направлены на создание целостной системы патриотического воспитания, развитие допризывной подготовки, цифровизацию воинского учёта и повышение престижа службы в армии.

 Основные положения:  

Вводится система военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях - через специальные координационные советы;

Углублённая допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;  

Автоматизируется воинский учёт и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);

Отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;

 Для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы:

• поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе);

• обучение по госзаказу без обязательной отработки;

• защита образовательного гранта в период увольнения со службы;

Упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;

Дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;  

Урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.

#Казахстан #армия #законопроект

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