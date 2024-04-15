Как закон защитит женщин и детей

В Акорде рассказали о нововведениях в законодательстве в сфере защиты прав женщин и детей, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Так, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних: криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью; предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям; созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации.

При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан; законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия; введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства; введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; впервые введена адм ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего; установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний; в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.