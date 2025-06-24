В ЕC обнародован традиционный рейтинг "государств-нянек", который показывает, какие страны больше других контролируют вредные привычки граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В лидерах Турция, единственная из 29 стран-участниц опроса, где введён запрет на электронные сигареты. Великобритания занимает самую жесткую позицию в отношении курильщиков, облагая табак высоким налогом. Автоматы по продаже сигарет там вне закона с 2011 года, в планах - запретить всем, кто родился начиная с 2009, когда-либо иметь доступ к сигаретам.

Литва - лидер по жесткости среди стран ЕС. Это единственное государство Евросоюза, где для покупки алкоголя необходимо достичь 20 лет. Как и Латвия, она также ограничила продажу энергетиков лицам моложе 18 лет.

Что касается здорового питания, то за ним больше всего следят в Венгрии. В этой стране - самые высокие в ЕС налоги на притягательные, но не полезные товары, чипсы, газировку, сладости.

Завершают первую десятку рейтинга "государств- нянек" Финляндия, Ирландия, Польша, Эстония и Швеция. Исследование в очередной раз показало, что повышение налогов на вредные товары помогает снизить их потребление.