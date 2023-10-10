Каким должен быть адвокат?

Общество
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Асет Сыздыков

Судьи, прокуроры, депутаты и зарубежные специалисты готовы помочь казахстанским адвокатам повышать квалификацию, чтобы они стали более независимыми.

В Астане на VII Международном форуме адвокатов собрались более трехсот участников из всех регионов Казахстана и стран зарубежья.

В числе первых выступающих был министр юстиции РК Азамат Ескараев, который зачитал письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес участников международного форума.

«Процесс расширения полномочий адвокатов, их независимость и профессионализм – это важный фактор защиты прав человека. Государство поддерживает и проводит постоянный диалог с адвокатами. Происходит обмен опытом. Работа Республиканской коллегии адвокатов вносит существенный вклад в становление правовой системы страны», – передал слова Президента Азамат Ескараев.

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова рассказала, что ежедневно получает обращения граждан. Среди них – адвокаты, которые представляют интересы общества.

– Мы видим определенные позитивные сдвиги, которые позволяют адвокатам не только поднимать злободневные вопросы, но и вносить конкретные предложения, не только критиковать, но и участвовать в формировании нормотворчества, отвечающего запросам общества. Независимость – это принцип существования сильной адвокатуры. А также это соблюдение профессиональной этики, добросовестное выполнение своих обязательств и искренняя защита прав и свобод граждан, – убеждена глава Конституционного суда.

Для укрепления принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве важно, чтобы судьи и адвокаты работали сообща. Об этом говорил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев.

– Глава государства на открытии сессии Парламента восьмого созыва отметил, что необходимо усиливать роль адвокатов, поскольку без них строительство Нового Казахстана невозможно. Адвокаты являются основополагающим элементом обеспечения верховенства закона и эффективной защиты прав граждан, – сказал председатель ВС.

Судейский корпус напрямую заинтересован в дальнейшем укреплении адвокатуры.

– Здесь философия простая: можно бесконечно проводить реформы судов, правоохранительных органов, но все они малоэффективны без сильной адвокатуры. Она играют важную роль в уголовном процессе. На наш взгляд, требуется расширение правовых инструментов адвокатов для защиты своих доверителей. Необходимо наделить их правом ставить дополнительные вопросы перед экспертами, а также создавать возможности для проведения самостоятельных адвокатских расследований, – подчеркнул Асламбек Мергалиев.

О том, как укрепление института судей влияет на самостоятельность адвокатов, рассказал заместитель председателя Сената Парламента РК Жакып Асанов. По его словам, в независимости судей заинтересованы не только они сами, но и адвокаты, так как это формирует фундамент для справедливого правосудия.

– Чем Сенат может помочь адвокатам? – обратился Жакып Асанов к аудитории. – Мы создали проектный офис, задачи которого – рассматривать законодательные инициативы и продвигать их. У вас много хороших идей, и мы готовы их обсуждать.

В свою очередь первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев предложил адвокатскому сообществу совместно вести обучающие курсы.

– У нас есть академия при Генеральной прокуратуре. Мы приглашаем Республиканскую коллегию адвокатов организовать спецкурсы по ведению уголовного права на основе состязательности. В том числе можно в учебных целях проводить судебные разбирательства с участием действующих судей, прокуроров и адвокатов, – предложил он.

Солидарен с выступающими и председатель Республиканской коллегии адвокатов Казахстана Айдын Бикебаев, подчеркнувший, что форум – это открытая площадка для обсуждения острых вопросов адвокатуры, поиска совместных решений и обмена опытом.

На форуме выступили зарубежные эксперты. Так, председатель комиссии по вопросам адвокатуры Международной ассоциации адвокатов Кен Мерфи призвал казахстанских коллег активно выезжать в зарубежные страны и вливаться в глобальные профессиональные сообщества.

– Это возможность привнести что-то новое в вашу страну. Репутация и уверенность в нашей профессии необходимы. От того, насколько мы успешно справляемся с обращениями населения, зависит успешность нашей работы. Отсюда и доверие со стороны общества, – сказал гость.

Президент Юридической ассоциации Азиатско-Тихоокеанского региона Мелисса Пан сообщила, что в их организации состоят представители из 40 стран. По ее словам, адвокаты не должны подвергаться угрозам и преследованиям при выполнении своей работы.

– Привилегия, которая дается адвокату, – независимость. Отношения между адвокатом и клиентом защищены законом. В Основном законе Гонконга четко прописано: «Адвокат предоставляет юридическую консультацию, и у клиента есть возможность выбрать своего адвоката». Реализовать это право возможно тогда, когда адвокаты имеют полную независимость, – считает спикер.

Более детально вопросы защиты прав адвокатов участники форума обсудили в рамках панельных сессий.

#адвокат

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