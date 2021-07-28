Общество
Какой будет погода в последние дни июля в Казахстане
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 29-31 июля, передает Kazpravda.kz
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По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами.
"30-31 июля на востоке, 31 июля на юго-востоке – сильные дожди. Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков", - проинформировали синоптики.
По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе 25-41, севере и востоке до 23-33, в центре до 25-37 тепла, сообщили в Казгидромете.